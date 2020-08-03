أحدث موديلات القفاطين والجلابيات من كوثر براني

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تنشر المغنية المغربية كوثر براني العديد من الصور للقفاطين والجلابيات المغربية على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ولا سيّما إنستجرام، حيث يتابعها من خلاله أكثر من مليون و٣٠٠ ألف متابع، ومن وحيها جمعنا لكِ -عزيزتي- عدة موديلات؛ لتتألقي بها في مناسباتك البسيطة خلال الأيام القادمة.



إطلالات الجلابيات من كوثر براني

إطلالات الجلابيات من كوثر براني



الجلابية هي أحد الأزياء التقليدية في المغرب، والتي تُرتدى في المشاوير البسيطة وتجمعات المنزل، ومن وحي كوثر براني جمعنا لكِ عدة موديلات؛ حيث تألقت بجلابية مزينة برسوم زهرية، وأكملت إطلالتها بحذاء ووشاح للرقبة باللون الأخضر؛ لمظهر أنيق وبسيط، وارتدت جلابية صفراء طويلة مزينة بنقوش بنية في الجزء العلوي للتصميم لإطلالة عصرية، وظهرت بجلابية صفراء مطرزة من المنتصف بالبني، وأكملتها بمجوهرات ذهبية بسيطة.

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قفاطين للمناسبات الفاخرة

قفاطين للمناسبات الفاخرة



يُعدُّ القفطان المغربي رمزًا للنبالة والأناقة والتراث والهوية في المغرب، خاصةً في المُناسبات السعيدة، لذا تزينت كوثر بقفطان ملكي فضي مطرز بالذهبي، ومصمم بأكمام شفافة مزينة بالنقوشات بطريقة فاخرة، وأكملت مظهرها بحزام عريض للخصر باللون الذهبي المنقوش بالأسود والفضي وإكسسوار ذهبي للشعر، وجاءت بإطلالة مناسبة للعروس مصممة باللون البني الفاتح المطرز بالذهبي ورسومات الزهور المميزة، وأكملت مظهرها بمجوهرات فضية وتاج مميز، وتجمّلت بقفطان فضي مطرز بالذهبي والبنفسجي بطريقة أنثوية مميزة، وأكملت مظهرها بأقراط مصممة بتصميم تقليدي مميز وساعة ضخمة مع خاتمين ناعمين.

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موديلات قفاطين من كوثر براني

موديلات قفاطين من كوثر براني



تحرص كوثر براني على التأنق بالقفاطين في كل إطلالاتها ومناسباتها، ومن أحدث إطلالاتها قفطان سماوي طويل منقوش بالبرتقالي والبني والزهري بطريقة أنثوية ناعمة، وأطلّت بقفطان عنابي من قماش المخمل الراقي المزين بالرسوم والنقوشات الذهبية بطريقة أنثوية جذابة، واختارت قفطانًا بنفسجيًّا مطرزًا بالذهبي وبنقوشات ملونة مع مجوهرات ذهبية فاخرة، ونسقت قفطانًا عنابيًّا منقطًا بالذهبي ومرسومًا بالنقوش والتطريزات الذهبية، مع خاتم ناعم وسوار وأقراط ضخمة بتصميم مغربي عتيق، وأطلّت بقفطان أزرق طويل مطرز بالذهبي بطريقة مناسبة للمناسبات، وقفطان فوشيا مطرز بالذهبي مع وشاح برتقالي طويل مطرز بالذهبي، وأكملتهما بحزام مميز للخصر، وآخر بدرجة داكنة من العنابي المطرز بالذهبي بطريقة فاخرة ومميزة.