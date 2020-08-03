طرق تنسيق الأحذية مع الحجاب

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تحرص النساء على اختيار إطلالاتهن بعناية، ولأن الألوان تعطي فكرة عن أسلوب وشخصية المرأة، تجد بعض النساء المحجبات صعوبة في كيفية تنسيق ألوان الملابس مع الحذاء والحقيبة والحجاب، لذلك إليك بعض النّصائح التي يمكنها مساعدتك للظهور في إطلالة مميزة ومتكاملة.



تنسيق الحذاء الرياضي بألوانه للمحجبات

تنسيق الحذاء الرياضي بألوانه للمحجبات



لا شك أن تنسيق المرأة المحجبة لملابسها مع الأحذية الرياضية مهمة صعبة، كما أنها تبدو غير مألوفة، ويرى البعض أنها بعيدة عن الأناقة؛ فالمرأة العربية التقليدية لم تعتدْ هذا الأسلوب، وغالبًا ما تقرن أزياءها بأحذية ذات كعب عالٍ، ولكن مع ظهور صيحات الموضة يمكنك اختيار الأحذية الرياضية بإطلالات مختلفة ومريحة، ومنها يمكنك تنسيق إطلالة الجينز مع القمصان الطويلة والحذاء الرياضي الأبيض، أو اختيار الفستان الكاجوال مع معطف محتشم وحذاء صيفي لتعزيز اللوك، ويمكنك تنسيق الحذاء الرياضي مع توب أو قميص طويل وبنطال ضيّق من الدنيم لإطلالة شبابية، أما لإطلالة كاجوال كلاسيكية، فارتدي الحذاء الرياضي مع القميص المشجر والبنطال ذا القصة المستقيمة، ويمكنك وضع جانب واحد من القميص داخل البنطال لإضفاء لمسة متجددة، ولأن العباية هي أكثر ما يميز الموضة في مجتمعاتنا العربية، يمكنك أن تنسّقي العباية مع الحذاء الرياضي بدلًا من الكعب العالي، لإطلالة عملية ومريحة مناسبة لكل المشاوير.

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طرق اختيار لون الحجاب والحذاء

تنسيق الحذاء الرياضي بألوانه للمحجبات



جميعنا نحبّ الألوان في إطلالاتنا، لكن عليك -عزيزتي- أن تكوني ذكية، وأن تعتمدي الألوان المناسبة التي تفيد إطلالتك فقط دون أي زيادات؛ لأنّك بهذه الطّريقة تحقّقين الكلاسيكية بالألوان الهادئة والنّاعمة. وعلى الرغم من اعتماد مدونات الموضة على الألوان الفاقعة، فإننا نؤكد لك أنها لا تلاقي إقبالًا في الفترة الأخيرة من خبراء الموضة؛ باعتبارها صاخبة ولا تناسب الرّقيّ الذي تسعى له كل امرأة في إطلالاتها، لذلك اختاري ألوان الباستيل الهادئة في إطلالاتك، أو الألوان التّرابية الرّاقية، ويمكنك اختيار الألوان الحيادية أو الكلاسيكية، وننصحك بالابتعاد عن الإطلالة الأُحادية، ولا سيما إن كانت باللون الأسود، فلا تبالغي في الإطلالة، وأدخلي لونًا أو لونين من خلال إكسسواراتك إذا كانت الإطلالة كاملة باللون الأسود أو بالعباية الكلاسيكية السّوداء، ولا تتردّدي في اعتماد ألوان مختلفة لأزيائك، ولكن احرصي على أن يكون لون حجابك وحقيبتك وحذائك بذات اللون.