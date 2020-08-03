إطلالات صيفية للمحجبات بألوان فاتحة من مدونات الموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 أغسطس 2020 04:43 مساءً - تعتمد مدونات الموضة العربيات على خيارات الأزياء الفاتحة في فصل الصيف، وذلك لما تضفيه من حيوية وجمال على من ترتديها، ومن أحدث خيارات مدونات الموضة؛ جمعنا لكنّ عدة إطلالات بأسلوب متنوع لأزياء فاتحة، فتأنقن على غرارهن.



خيارات متنوعة من منة السني

منة السني



منة السني، مدونة موضة يتابع حسابها على إنستجرام أكثر من مليون ونصف المليون شخص، ومن وحي صورها جمعنا لكنّ أربع إطلالات بفساتين وبنطلونات أنيقة صيفية، منها فستان أزرق طويل مصمم بمطاط للخصر وموديل ناعم، وأكملت أكمامه القصيرة ببلوزة بيضاء وحجاب وحذاء باللون الأبيض، وكسرت لون الإطلالة بحقيبة بنية ناعمة، أما في الإطلالة الثانية فظهرت ببنطال أبيض من الجينز وتيشيرت أبيض مرسوم بالألوان مع معطف أصفر طويل وحجاب وحذاء باللون الأزرق؛ لإطلالة عصرية، فيما تأنقت بفستان أخضر ذي طبقات ناعمة مع حجاب أبيض وحقيبة شفافة؛ لمظهر صيفي بأسلوب أنثوي، وارتدت فستانًا أبيض مع حجاب ملون بالأزرق والأحمر وحذاء بنيّ؛ لإطلالة صيفية مرحة.

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إطلالات بألوان فاتحة من دينا رزق

دينا رزق



دينا رزق، بلوجر ومؤثرة، يتابع حسابها على إنستجرام أكثر من ٦٠٠ ألف شخص، ومن وحي صورها جمعنا لكِ عزيزتي عدة إطلالات بألوان فاتحة، حيث نسقت فستانًا طويلًا وشفافًا باللون السماوي مع بلوزة بيضاء وبنطال من الجينز الأزرق، وأكملت الإطلالة بحذاء وحقيبة وحجاب يكسوها اللون الأسود، وفي إطلالة أخرى اختارت فستانًا أبيض منقطًا بالأسود مع حقيبة باللون البيج لمظهر حيادي، أما في الإطلالة الثالثة فتألقت بفستان أبيض مرسوم بالأخضر والأحمر ومصمم بحزام للخصر وفتحة واسعة في منطقة الصدر غطتها ببلوزة بيضاء، وأكملت جمال الإطلالة بحقيبة وحذاء باللون البيج لإطلالة محايدة، وتجمّلت في الإطلالة الأخيرة بقميص أبيض مرسوم بالأزرق مع بنطال من الجينز وحذاء وحجاب باللون الأبيض.

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فساتين بألوان فاتحة من نادية الخولي

نادية الخولي



نادية الخولي، بلوجر ومؤثرة يتابعها على إنستجرام أكثر من ٧٥٠ ألف متابع، ومن إطلالاتها بالألوان الفاتحة اخترنا لكِ فستانًا سماويًّا مزينًا بحزام الخصر وأزرار بنية، وأكملته بحجاب وحذاء باللون البني الفاتح؛ لمظهر بسيط ومرح، وآخر أبيض مزين بقماش بنفسجي مميز؛ ليناسب المناسبات والحفلات البسيطة، وأكملته بحذاء شفاف مزيّن بزهرة فضية وحجاب أبيض، وفي الإطلالة الأخيرة تزينت بفستان أبيض مخطط بالأصفر والزهري بطريقة صيفية أنيقة ومرحة.