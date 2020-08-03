"كل ما تكبر تحلى".. نرمين الفقي تنشر صورتها بالمايوة في آخر أيام العيد

لايف ستايل

شاركت الفنانة نرمين الفقي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها أثناء قضائها العطلة الصيفية، على أحد الشواطئ.

وظهرت نيرمين الفقي، مرتدية مايوة، وأرفقت تعليقًا: "آخر يوم في العيد، ربنا يسعدكم جميعا ويجعل كل أيامكم أعياد".

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ولاقت الصورة التي شاركتها الفنانة، استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير منهم معها، وحصدت ما يقرب من 10 آلاف تسجيل إعجاب، بالإضافة لمئات التعليقات، وكان من أبرزها: "أسد مصر، أحلى روقان على قلبك الكميييل ده، جميلة أوي، كل ما تكبر تحلى، قمر السينما، ده بوركيني؟".

يذكر أن نرمين الفقي، شاركت في بطولة حكاية "ما يطلبه المستمعون"، ضمن حكايات الجزء الثالث من ‏مسلسل ‏‏"نصيبي ‏وقسمتك".