في ذكرى ميلادها.. كيف أسهم الشعراوي في اعتزال مديحة كامل وارتدائها للحجاب؟

علاقات و مجتمع

كان لإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، الكثير من المواقف مع أهل الفن، وبخاصة مع نجمات الفن، إذ كان له الفضل في اعتزال بعضهن وارتداء الحجاب، وكان من بينهن الفنانة مديحة كامل، التي تميزت بخفة دمها وجاذبيتها وحضورها.

ويتزامن اليوم، 3 أغسطس، مع ذكرى ميلاد الفنانة مديحة كامل، التي كانت واحدة من أيقونات السينما المصرية، فقد كانت خليطًا بين البراءة والإثارة.

ويُقدم "هُن" قصة الفنانة مديحة كامل والشيخ الشعراوي، ودوره في اعتزالها الفن وارتداء الحجاب، خلال السطور التالية.

التقت الفنانة مديحة كامل، بالشيخ الشعراوي، وسألته عن كثير من الأمور الدينية، أرادت بها معرفة أصول الدين والإجابة عن الأسئلة التي تدور في ذهنها من خلال شخص موثوق به، وذكرت "مديحة" في حوار سابق تفاصيل زيارتها للشيخ الشعراوي، أوائل شهر رمضان عام 1992، قائلةً: "بدأت أذهب إلى رجال الدين وأتناقش مع أقاربي".

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وأضافت: "سألت مولانا الشيخ محمد متولي الشعراوي، كيف أتعلم ديني؟ فقال لي: الدين يُعلم في 5 دقائق، لكن هناك اجتهادات شخصية على الإنسان أن يفعلها بنفسه من قراءات وتثقيف ديني، وكلما اجتهد الإنسان أكثر ترقى أكثر عند الله"، لتدخل بعد كلماته في نوبة بكاء، وفقا لها.

وتابعت: "أهداني مصحفًا موقعا باسمه وعليه إهداء كُتب فيه: وأنفس ما تهدي إلى من تحبه.. كتاب إلى المختار أوحاه ربه".