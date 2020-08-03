بيونسيه بإطلالة جريئة من "الريش" بتوقيع دار أزياء سعودية: صُنعت في 70 ساعة

لايف ستايل

إطلالة جريئة ولامعة، لفتت بها المغنية العالمية بيونسيه، الأنظار، في فيديو كليب أغنيتها الجديدة Black Is King، المستوحاة من فيلم The Lion King، الذي يهدف إلى دعم أصحاب البشرة السمراء.

الفنانة العالمية أطلت بـ"مايوه" أسود لامع، مصنوع من الجلد، والذي تميز بأنه بدون نقوش، ومزين بـ"ريش" طويل حول الصدر والخصر، مع اختيارها تسريحة "راستا"، ومكياج ترابي بسيط، من توقيع دار الأزياء السعودية Ashi Studio.

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وأعربت دار الأزياء عن سعادتها بالتعاون مع بيونسيه، قائلة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك: "فيلم Black Is King، هو قصيدة لدعم حياة النساء السود، وتم تكريم Mr.Ashi، بتصميم هذه القطعة المطرزة، التي صُنعت يدويًا على مدار 70 ساعة".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع الإطلالة، بملايين تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: "الملابس مميزة للغاية"، و"خطوط الأزياء السعودية تتطور وتخطو نحو العالمية".