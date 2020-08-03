"حقك عليا وهتعرفوا قيمتها".. كيف تحدث أحمد إبراهيم عن أنغام بعد الانفصال؟

علاقات و مجتمع

رسائل دعم ومحبة، يحرص الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، على توجيهها للمطربة أنغام، باستمرار، في اللقاءات الإعلامية، وعبر منصات التواصل الاجتماعي، بالرغم من انفصالهما عقب زواج لم يدم سوى عدة أشهر.

ويرصد "هن"، أبرز رسائل الموزع الموسيقي لزوجته السابقة، خلال الفقرات التالية.

أحمد إبراهيم يغني لأنغام على الهواء

خلال استضافته في برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC"، مساء أمس، دندن "إبراهيم"، أغنية حالة خاصة جدًا لأنغام، وهي من توزيعه، والتي حصل بسببها على جائزة "MUSIC AWARD"، مؤكدا أن نجاح الأغنية يرجع إلى المطربة، فضلا عن تميز اللحن والكلمات.

وتابع مدحه في المطربة، قائلا: "بكرة الناس هتعرف قيمة أنغام، هي بتشتغل طول الوقت، وعندها شغف المزيكا والنجاح، وتفكر في جمهورها".

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رسالة وصورة رومانسية تجمع أنغام بأحمد إبراهيم

"حقك عليا أنا يا ست الستات".. تلك الجملة التي دونها الموزع الموسيقي، مرفقا صورته مع أنغام، عقب أنباء انفصالهما، وتوجيه رسالة تقدير لزوجته الأولى ياسمين عيسى، بالتزامن مع تعرض أنغام، لحملة انتقادات خلال الساعات الماضية، أبرزها من الإعلامية بسمة وهبة، التي وصفتها بـ "الأنانية"، في برنامجها التليفزيوني المعروض على شاشة "on e".

"الست دي بحبها".. أحمد إبراهيم يودع أنغام برسالة رومانسية

خلال تأكيده نبأ الانفصال، مدح الموزع الموسيقي أنغام عبر إنستجرام، قائلا: "الست دي أنا بحبها، والكل يعلم، ولا أقبل أي إساءة لها أو المزايدة على حبي وتقديري لها، إحنا تحملنا سوا تطاولكم وتجاوزاتكم وعدم احترامكم خصوصياتنا، وشوهتوا حبنا وعكننتم علينا ".

وأضاف: "وجهتوا اتهامات ليا وافتراء بالسعي للشهرة، كما لو كنت مبتدئ، واتهام لها بخراب بيتي زورا، النهاردة مستحيل استفزها أو أكون طرف ضدها أو ضد مصلحتها"، مردفا: "أنا وأنغام كنا سعداء لآخر لحظة رغم قسوتكم، وكنت وما زلت بشوفها الأجمل، ونجحنا نجاحا ساحقا في العمل، كنت أتمنى تكراره، لو قدرنا البعد فمش هيغير من مشاعري حاجة، بالعكس هتزيد واحترامي لها محفوظ، أكتر من 17 عاما مميز في عملي محدش عرفني إلا بعد زواجي منها، لأنها نجمة عظيمة لن تتكرر".