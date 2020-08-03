الامارات | بسرعة تفوق "البشري".. علماء يبتكرون جلدا قادرا على الإحساس

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طور باحثون في سنغافورة "جلدا إلكترونيا" قادرا على إعادة الإحساس باللمس في ابتكار يأملون أن يتيح لأصحاب الأطراف الاصطناعية التعرف على الأشياء والإحساس بالملمس بل والشعور بالحرارة والألم.

ويتكون الابتكار الجديد الذي أطلق عليه اسم إيسز من حوالي 100 حساس صغير في مساحة تبلغ نحو سنتيمتر مربع واحد.

ويقول الباحثون في جامعة سنغافورة الوطنية إن هذا الجهاز يمكنه معالجة البيانات بسرعة تفوق سرعة الجهاز العصبي البشري وقادر على التعرف على ما بين 20 و30 ملمسا مختلفا وقراءة الحروف بلغة بريل للمكفوفين بدقة تتجاوز 90 في المئة.

وقال بنجامين تي رئيس فريق الباحثين "يحتاج البشر لتمرير أيديهم للشعور بالملمس لكن في هذه الحالة يمكن للجلد بلمسة واحدة رصد الملمس بدرجات خشونة مختلفة".

وأضاف أن لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي تتيح للجهاز التعلم بسرعة.

وقال تي إن الفكرة مستوحاة من مشهد في أحد أفلام ثلاثية "حرب النجوم" فقد فيه لوك سكاي ووكر أحد شخصيات الفيلم ذراعه اليمنى وتم ابدالها بذراع آلية بدا أنها قادرة على استعادة حاسة اللمس.

وتابع أن هذه التكنولوجيا مازالت في مرحلة الاختبار لكنها حازت "اهتماما هائلا" خاصة من مجتمع الطب.

ومن الابتكارات التي طورها فريقه وحصل على براءات اختراع لها جلد شفاف يمكنه أن يندمل مرة أخرى أصيب بتمزق وكذلك نسيج باعث للضوء للأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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