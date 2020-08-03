خطوات بسيطة لإنقاذ حياتك إذا صادفك كلب ضال عدواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

الكلاب هي أفضل وأوفى صديق للإنسان، ولكن الذين يعيشون في بيئة خطرة يمكن أن يشتركون مع الذئب في كثير من الصفات؛ فالحيوانات الضالة تتحد في حزم، وتعيش في مناطق معينة، وتحمي هذه الأراضي ولا يخافون من البشر.

ولهذا؛ نستعرض وفقا لموقع Bright Side ما يجب فعله إذا واجهت كلبًا شاردًا عدوانيًا؟

إذا قابلت كلبًا ضالًا ، فلا تهرب ولا تحاول إلقاء أي شيء عليه، وتجنب الركض أو حتى الابتعاد عنه بسرعة، لأن هذه التصرفات قد تشعره بغريزة صيد وقد يعتقد أنك فريسة جيدة.

أفضل شيء تفعله هو:

- ابق على مسافة آمنة وانتظر حتى يمشي الحيوان.

- ببطء خذ خطوة إلى الوراء، وشاهد رد فعل الكلب، وإذا اتبعك، توقف، وإذا لم يتحرك، استمر في المشي. وبمجرد أن يكون بعيدًا، استمر بالسرعة المعتادة.

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- يمكنك تشتيت انتباهه عن طريق وضع شيء بينك وبينه. يمكن أن تكون حقيبة الظهر أو المظلة أو الحذاء أو أحد قطع ملابسك كچاكيت. ذلك سيشتت انتباهه.

-إذا كنت تركب دراجة، فأنت تصبح جذابًا للغاية للكلب، لأن تفاعله مع الحركة غالبًا ما تكون عدوانية تجاه الدراجات النارية والسيارات وأنواع النقل الأخرى، فإذا بدأ بمطاردتك، توقف فقط: يجب أن يفقد الحيوان اهتمامه بك.

- يمكنك الاستمرار في الذهاب عندما يبتعد ويبدأ في المشي، ولا تحاول الركض، لأن الكلاب سريعة للغاية وسوف يلحقون بك.

- عندما يقترب منك ويبدأ في الهدير والنباح، تجمد ولا تنظر إليه في العين، لأن الاتصال بالعين للكلاب هو إشارة لبدء القتال، وإذا تجمدت، فقد تبدو كشيء ممل للكلب، لذلك قد ينبح عليك فقط ويبتعد.

- إذا اقترب الكلب منك وبدأ يشمك، لا تتحرك ولا تحاول لمس الكلب بيدك - قد يُعامل هذا على أنه هجوم.

- أفضل طريقة لحماية نفسك من الحيوانات العدوانية هي عدم الاقتراب منها على الإطلاق، وإذا سمعت نباحًا عاليًا أو رأيت مجموعة من الكلاب، فحاول تجنب هذه المنطقة، حتى إذا كان عليك المشي أبعد للتجول حولها.