بـ"ستومك وشورت".. كنزي عمرو دياب تقضي إجازتها بين الجبال (صور)

لايف ستايل

رحلة بحرية بين الجبال، تقضيها كنزي ابنة المطرب عمرو دياب، مع أصدقائها، مشاركة متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

وظهرت "كنزي" بـ"ستومك" أسود اللون، و"شورت" قاتم اللون، بصحبة أحد الشباب، فيما تضمنت بقية الصور ظهور بقية أصدقائها بأزياء البحر وملابس كاجوال، خلال السباحة والاستمتاع بالبحر والجبال.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بآلاف تسجيلات الإعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "المكان يجنن.. الطبيعة مفيش أحلى منها"، و"لبسك مش مناسب لسنك"، و"سيبوا البنت في حالها.. بلاش تدخلوا في حياتها".

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يشار إلى أن حالة واسعة من الجدل والانتقادات، صاحبت نشر كنزي دياب، صور جديدة لها، عبر إنستجرام، مطلة بـ"هاف ستومك" أبيض قصير مكشوف البطن، وبنطلون فضفاض منقوش بدرجات اللون الأزرق، مع شعر أشقر "كيرلي" ومكياج بسيط.

وظهرت "كنزي" في إحدى الصور، تؤدي حركة خارجة وخادشة للحياء، ما تسبب في انتقادات واسعة لها.