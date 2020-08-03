بالصور.. أصالة توجه رسالة لابنتها شام في عيد ميلادها: أغلى من حالي

علاقات و مجتمع

رسالة مقتضبة، حملت معاني الحب والامتنان، وجهتها المطربة السورية أصالة نصري، إلى ابنتها شام الذهبي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، احتفالا بعيد ميلادها.

وقالت "أصالة": "كلّ سنة وانتي الدّنيي الّلي بشوف منّها كلّ النّاس.. يا أغلى منّ حالي عليّ"، مرفقة صورة لابنتها بإطلالة صيفية بنية اللون، وتسريحة شعر انسيابية تحمل بعض التموجات.

وتفاعل رواد إنستجرام، مع المنشور، الذي حصد ما يقرب من 51 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات المهنئة لها بعيد ميلاد ابنتها الكبرى.

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وفي 19 يوليو الماضي، فاجأت أصالة نصري، متابعيها عبر إنستجرام، بنشر مقطع فيديو من حفل خطوبة ابنتها شام الذهبي، على طبيب التجميل المصري معتز نصير.

وظهرت العروس بإطلالة "سمي فورمال"، تتكون من "بلوزة" بيضاء فضفاضة، والتي تميزت بأنها غير منقوشة وذات أكمام طويلة، مزودة بزرائر كبيرة من الظهر، وبنطلون فاتح اللون، بينما ظهر العريس ببدلة مودرن سوداء وقميص أبيض بدون رابطة عنق، وسط تجمع عائلي غاب عنه المخرج طارق العريان، طليق أصالة.