بينهن مريم أوزرلي وصوفينا وشيرين رضا.. فنانات يسترجعن ذكريات المراهقة

لايف ستايل

استرجعت الفنانة التركية مريم أوزرلي، ذكريات المراهقة، حيث قامت بنشرت صورتين لها أولاهما بشكلها الحالي، والثانية من أيام المراهقة، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

25 عامًا مرت على صورة المراهقة التي نشرتها "أوزرلي" بحسب ما علقته على صورتها، وبدت فيها أيضًا بملامح جميلة لم تختلف كثيرًا عن شكلها حاليًا.

وسبق مريم أوزرلي عدد آخر من الفنانات والمشاهير لم يخشين التعليقات من نشر صورهن أثناء فترة المراهقة، ويرصدها "هن" في التقرير التالي.

كنزي عمرو دياب

قبل فترة شاركت كنزي عمرو دياب، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، صورة قديمة من فترة المراهقة.

وظهرت "كنزي" في الصورة وهي مرتدية بلوزة صفراء، مستخدمة "باندانا" للشعر.

نجلاء بدر

الفنانة نجلاء بدر، من الفنانات اللائي أيضًا نشرن صور لهن مختلفة من عمرها، وكانت من ضمن الصور حينما تخرجت من الجامعة إذ علقت عليها: "هي دي بقى بعد الجامعة مع أصحابي راندا وغادة، وداليا.. أول سنة بعد التخرج من كلية الإعلام جامعة القاهرة.. أحلى و أجمل أصحاب وأيام.. شايفين الكاميرا اللي على الترابيزة".

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شيرين رضا

"فتاة في عمر المراهقة" هكذا علقت الفنانة شيرين رضا على صورتها التي نشرتها قبل فترة.

وظهرت "شيرين" بإطلالة حمراء اللون، في صورتها وقت المراهقة، بملابس صيفية ملونة وشعر يجمع بين اللونين الأصفر والبني.

وحصدت الصورة وقتها على إعجاب متابعيها: "أنتي مازلتي جميلة زي ما تكوني لسه مرحلة المراهقة" "هو إزاي الهضبة سابك، وراح لزينة عاشور ودينا الشربيني".

صوفينار

انضمت أيضًا الراقصة الاستعراضية صوفينار لقائمة المشاهير اللائي نشرن صورهن فترة المراهقة.

واسترجعت صوفينار ذكريات المراهقة وكتبت على الصورة التي نشرتها، "18 عاما"، وظهرت صوفينار وهي مردية "مايو بكيني"، أحمر اللون، ووقفت مبتسمة للكاميرا بينما تنهمر عليها مياه من نافورة.

آمال ماهر

وكان المصور اللبناني يحيى جاد، نشر صورة نادرة لمطربة آمال ماهر، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت"ماهر"، في الصورة، مرتدية "تيشرت" أبيض، خلال مرحلة المراهقة، وسط تفاعل المتابعين فكانت من ضمن التعليقات: "ملامحها زي ما هي"، و"شبه عبلة كامل".