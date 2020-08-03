طريقة عمل توست فرنساوي بالجبنة في المنزل

مطبخ

التوست فرنساوي بالجبنة من الأطعمة ذات الشعبية الكبيرة، التي تقدم في العديد من المطاعم خلال وجبات الإفطار، وسط بحث العديد من ربات البيوت عن طريقة إعدادها في المنزل، للاستمتاع بمذاقها المميز

قدمت الشيف دعاء حسين، مقدمة برنامج "حاجة حلوة" على يوتيوب، خطوات سهلة وسريعة لإعداد الفرنش توست بالجبنة في المنزل.

مقادير توست فرنساوي بالجبنة

توست

بيض

كوب لبن

ملح

فلفل أسود

مكعب زبدة

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جبنة فلامنك

شيدر

رومي مدخن

طريقه تحضير توست فرنساوي بالجبنة

- خلط الحليب مع البيض والملح والفلفل.

- وضع شرائح الجبن داخل التوست.

- تذويب الزبدة في طاسة.

- غمس التوست في خليط اللبن والبيض على الجانبين.

- وضع التوست في الزيت المغلي حتى تأخذ لونا ذهبيا من الجانبين، ثم تُقدم.