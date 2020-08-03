كتب: هن - 02:22 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020

قدم الشيف الشربيني طريقة عمل سلطة كبدة بلسان العصفور، وذلك من خلال برنامجه "الشيف" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأطباق الجانبية التي يمكن تحضيرها في المنزل. مقادير عمل سلطة كبدة بلسان العصفور لسان عصفور مسلوق كبدة عصافيري خل بصل ثوم كمون ملح وفلفل بهارات كرات Advertisements كرفس جزر مكعب مرق صلصة طماطم طماطم مفرومة كزبرة خضراء فلفل حار زيت طريقة عمل سلطة كبدة بلسان العصفور تنقى الكبدة في ماء مغلي مملح مع القليل من الخل. يشوح البصل والثوم في زيت على النار ثم يضاف مكعب المرق والكرفس والكرات والتوابل. تضاف الطماطم ثم تقطع الكبدة وتضاف. يضاف القليل من الماء. في الكبة، يفرم الجزر والصلصة ثم تضاف، ويضاف لسان العصفور. تضاف الكسبرة والفلفل الحار ثم تترك حتى تمام التسوية وتقدم.

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