كتب: هن - 01:33 ص | الإثنين 03 أغسطس 2020

تعتبر الكوسة من الخضروات المفيدة والصحية ولذلك تقدم "هُن" طريقة تحضير أصابع الكوسة المقلية والتي يمكن تقديمها مع الكاتشب أو المايونيز أو شرائح اللحم. مقادير أصابع الكوسا المقلية - 6 حبات كوسة - 3 ملاعق كبيرة دقيق متعدد الأغراض Advertisements - ملح - فلفل أسود مطحون طازج - بابريكا - زيت للقلي طريقة تحضير أصابع الكوسة المقلية تقطيع الكوسة أصابع متساوية، وخطل الدقيق مع الملح والفلفل والبابريكا، ثم تتبيل أصابع الكوسة بخليط الدقيق جيداً. سخّنوا قدر مليء بالزيت واقلوا أصابع الكوسة حتى يصبح لونها ذهبياً، وصفّوها جيداً، ثم تبّلوها بالملح والفلفل الأسود. قدّموها مع الكاتشب، أو المايونيز، أو مع شرائح اللحم.

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