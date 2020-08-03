محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: عادة ما ينصح الأطباء بالابتعاد عن تناول كمية كبيرة من الأطعمة الغنية بالدهون، حيث تؤدي إلى زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان وغيرها، ومن ثم فإن هناك بعض المؤشرات التي يطلقها الجسم لتنذر بالتوقف عن تناول الدهون. اضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر منها رائحة فمك.. 5 علامات تخبرك بتناول كمية كبيرة من الدهون (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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