أحمد إبراهيم: البيوت جواها أسرار كتير والراجل في الآخر بيحاسب على المشاريب

علاقات و مجتمع

Advertisements

قال الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، إن البعض هاجمه على السوشيال ميديا واعتبروه مبتدًأ في المجال رغم أنه يعمل كموزع موسيقي منذ 18 عامًا، وهو لا يُعاتب هؤلاء الأشخاص بل يلتمس لهم العذر، ولكن لا يلتمس عذرًا لمن يعرفه جيدًا ودخل منزله ثم يخرج الكثير من الشائعات حول حياته، "فيه ناس استكترت عليا أني أخد حقي في الشهرة".

وأضاف "إبراهيم"، خلال حواره في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، أنه كل من لا يتابع مزيكا يشعر وكأن أحمد إبراهيم ظهر فجأة، وربما كانت أزماته الأخيرة سبب في شهرته وتسليط الضوء عليه وعلى أعماله، "متأكد إن ربنا كل اللي بيعمله خير، بس ممكن يكون اللي عمل الضجة عليا للأسف الشديد مش ناوي أنها تبقى خير عليا".

وتابع: " للأسف أسم أحمد إبراهيم اتباع واتسوق وحش، فيه ناس في البداية يقولوا مبتدئ وصغير، وجهوا قطاع كبير جدا لناس مش عرفاني أنهم يهاجموني، بس ربنا منصف والرد جاء سريعا جدا، عمري ما سمحت لنفسي أني أتدخل في حياة حد، البيوت جواها أسرار كتير جدا، مستحيل اتكلم فيها لأن الراجل في الآخر بيحاسب على المشاريب"، فيما رد الإعلامي مازحا: "كلامك فيه ألغاز، ما تحط عنوانين واضحة".