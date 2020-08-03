أحمد إبراهيم يغني لأنغام على الهواء: "بكرة الناس هتعرف قيمتها"

علاقات و مجتمع

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غنى أحمد إبراهيم الموزع الموسيقي، والإعلامي رامي رضوان، أغنية "بحبك وحشتيني" للنجم الإماراتي حسين الجسمي، خلال حلقة اليوم من برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC".

كما غنى "إبراهيم"، أغنية حالة خاصة جدًا للمطربة أنغام، والتي حصل بسببها على جائزة "MUSIC AWARD"، متابعًا أن تميز الأغنية يرجع إلى تميز اللحن والكلمات والمطربة أنغام.

وواصل: "بكرة الناس هتعرف قيمة أنغام، هي بتشتغل طول الوقت وعندها شغف المزيكا والنجاح وتفكر في جمهورها، ومن الناس دي برضه عمرو دياب ومنير وحماقي، ناس عارفه هي عاوزة إيه، والناس هتعرف قيمتهم، وفي ناس كتير هيندموا إنهم مركزوش معاهم".