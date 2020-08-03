الامارات | في مراسم سرية.. شون بين يتزوج ليلا جورج

شكرا لقرائتكم خبر عن في مراسم سرية.. شون بين يتزوج ليلا جورج والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت تقارير، أمس، أن الممثل الأميركي شون بين (59 عاماً) تزوج من صديقته الممثلة الأميركية - الأسترالية ليلا جورج (28 عاماً).

وأفادت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية بأن إرينا، زوجة المنتج الأميركي مايك يدافوي، هي التي كشفت عن نبأ الزواج الذي تم خلال مراسم سرية، بعد أربعة أعوام من الصداقة بين شون وليلا.

وكتبت إرينا على صفحتها على موقع إنستغرام لمشاركة الصور «نحن سعداء أن ليلا وشون تزوجا، نحبكم».

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ونشرت إرينا صورة لما يبدو أنها ليدي شون وليلا وهما يرتديان خاتمي الزواج.

يُذكر أن شون تزوج في السابق من المغنية الأميركية مادونا والممثلة روبن وايت، وأنجب منها ديلان (29 عاماً)، وهوبر (26 عاماً).

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