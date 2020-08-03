- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تفكر في تخليد ذكرى المهاتما غاندي بـ «عُملة» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت وزارة الخزانة، أول من أمس، إن بريطانيا تفكر في سك عملة لتخليد ذكرى المهاتما غاندي، بطل استقلال الهند، وسط اهتمام متزايد بالاعتراف بإسهامات الأقليات. وأضافت أن وزير المالية البريطاني، ريشي سوناك، طلب من اللجنة الاستشارية الملكية لسك العملة السعي لتقدير السود والآسيويين وأفراد الأقليات الأخرى.
وأشارت وزارة الخزانة في بيان إلى أن «اللجنة الاستشارية الملكية لسك العملة تفكر حالياً في سك عملة لإحياء ذكرى غاندي».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بريطانيا تفكر في تخليد ذكرى المهاتما غاندي بـ «عُملة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.