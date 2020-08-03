الامارات | أميتاب باتشان يخرج من المستشفى بعد تعافيه من «كورونا»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الممثل الهندي أبهيشيك باتشان، ابن الممثل الشهير أميتاب باتشان، خروج والده من المستشفى بعد تعافيه من فيروس كورونا. وكان أميتاب (77 عاماً) قد أعلن في 11 يوليو الماضي إصابته بفيروس كورونا ونقله للمستشفى. وبعد ذلك أعلن ابنه أبهيشيك إصابته بالفيروس ونقله للمستشفى أيضاً. وذكرت شبكة «إن دي تي في» الهندية أن أبهيشيك نشر تغريدة قال فيها: «جاءت نتائج اختبار فحص (كورونا) لوالدي سلبية وخرج من المستشفى». وأضاف «سيكون في المنزل الآن للراحة، أشكركم لصلواتكم وأمنياتكم الطيبة». وكانت الممثلة آيشواريا راي، زوجة أبهيشيك قد أصيبت أيضاً بالفيروس هي وابنتهما. وجرى نقلهما للمستشفى وخرجا في 27 يوليو الماضي، ويخضعان للعزل المنزلي حالياً. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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