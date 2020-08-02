كل المكونات في التلاجة.. وصفة سريعة للحصول على شعر صحي خلال نصف ساعة

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مع ارتفاع درجات الحرارة، تتأثر بصيلات الشعر، ما قد يؤدي إلى تلفه وتساقطه، الأمر الذي يدفع العديد من الفتيات إلى البحث عن وسائل طبيعية وآمنة وغير مكلفة لعلاج هذه المشكلة، وبمواد متواجدة في المنزل.

ويعد الشوفان أحد أفضل العناصر الطبيعية المغذية للشعر، لأنه يتكون من البروتين اللازم لإصلاح الشعر التالف، فضلًا عن أنه يحافظ على أطرافه ناعمة، بحسب ما ذكره موقع "the beauty madness".

وفيما يلي خطوات إعداد ماسك الشوفان في المنزل، وفقًا لما ذكره الموقع:-

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مكونات ماسك الشوفان لعلاج الشعر

- شوفان مطحون.

- حليب بارد.

- 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة تحضير ماسك الشوفان لعلاج الشعر

تُمزج جميع المكونات، وتقلب جيدًا، وتُوضع على الشعر المبلل لمدة 30 دقيقة، ثم يشطف الشعر بالماء البارد، ويُجري تكرار القناع مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على شعر ناعم حريري.