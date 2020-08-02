صور.. بسمة بوسيل تحتفل مع تامر حسني في الساحل بتسجيل ألبومه

علاقات و مجتمع

بإطلالة صيفية فاتحة اللون، لفتت خبيرة التجميل ومصممة الأزياء بسمة بوسيل الأنظار بإطلالتها بصحبة زوجها الفنان تامر حسني، في أحدث ظهور لهما.

وشارك "حسني"، صورته مع زوجته بصحبة مجموعة من الأصدقاء، عبر خاصية "استوري" على حسابه الرسمي على "إنستجرام"، مرتديًا تيشرت أسود اللون، مزود بصورة مطبوعة متعددة الألوان، بينما ارتدت زوجته فستانًا متوسط الطول، وفضفاض، وبأكمام واسعة.

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وذكر "مصدر" لـ"هن"، أن "بوسيل" تحتفل مع زوجها بالانتهاء من تسجيل ألبومه الغنائي الجديد، في حفل بفيلا في "هاسيندا" بالساحل الشمالي.

يذكر أن الفنان تامر حسني، يصور حاليًا فيلمه "مش أنا"، وهو من بطولة الفنانة حلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، ومن تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق.