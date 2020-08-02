صور.. 3 مشاهد من حفل زفاف ملكة جمال لبنان

علاقات و مجتمع

حفل زفاف حاشد، أشعل منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وسط آلاف التعليقات من مختلف أنحاء الوطن العربي، بين الإعجاب بالأزياء وانتقاد عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في ظل تفشي فيروس كورونا.

"هن" رصد أبرز كواليس حفل زفاف ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا وزوجها رجل الأعمال زياد عمار خلال الفقرات التالية.

ملكة جمال لبنان بإطلالتين

فستانين مختلفين أطلت بهما ملكة الجمال اللبنانية، أولهما من توقيع دار الأزياء العالمية "ديور"، والذي تميز بأنه طويل وفضفاض، وبأكمام طويلة "منتفخة"، ومزينة بنقوش رقيقة وصغيرة الحجم.

أما الفستان الثاني، فتميز بأنه قصير ومكشوف الصدر، ومزين بنقوش حول البطن متعددة الألوان، وزُين أيضًا بـ"التل" الأبيض حول الكتفين.

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كعك الزفاف من 7 أدوار

تضمنت مراسم حفل الزفاف، تقطيع العروسان كعك الزفاف "تورتة الفرح"، والتي لفتت الأنظار لضخامتها، حيث أنها مكونة من 7 أدوار، ويبلغ ارتفاعها بضعة أمتار.

حفل بدون تباعد اجتماعي

رغم لاحتفاء بفستانيها على منصات التواصل الاجتماعي، إلا أنها تعرضت للعديد من الانتقادات، بسبب الحفل الزخم، الذي تضمن حضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب، دون وجود تباعد اجتماعي، وسط حرص عدد قليل على ارتداء الكمامات القماشية، التي تتناسب مع الأزياء "سوارية".

مكان حفل الزفاف

مراسم الزفاف عُقدت في الصرح البطريركي في بكركي الذي يعتبر أكبر وأعرق صرح مسيحي في لبنان، بمباركة من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، أكبر هيئة دينية لدى الموارنة في العالم.