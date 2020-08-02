لا تتوقعها.. 6 فوائدة مذهلة لـ "الكريز"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

الكريز من الأطعمة الصحية التي يمكن تناولها، حيث إن كوب واحد منه به 21 كريزة بحتوي على نحو 100 سعرة حرارية و15% من احتياجاتك اليومية من فيتامين "سي"، كما أن هناك العديد من الأسباب التي تشجعك على تناوله، وفق ما ذكره موقع "health":

- ملئ بمضادات الأكسدة:

يعد مصدرا قويا لمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، ويعمل على إبطاء الشيخوخة، وردء الأمراض المزمنة، مثل القلب والسرطان والزهايمر والسكري والسمنة.

- يحمي من السكري:

يحمي تناول الكريز من مرض السكري، ويحافظ على صحة الجسم، لأنه يحتوي على نسبة سكر قليلة عكس الكثير من الفواكه الأخرى، فلا يحدث ارتفاع في مستويات السكر في الدم، كما أنه مفيد ايضا لمرضى السكري.

- يعزز النوم الصحي:

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يعزز الكريز النوم الصحي فهو من مصادر الطعام التي تحتوي على نسبة كبيرة من الميلاتونين الدي يساعد في التحكم في النوم والاستيقاظ.

- يخفف من التهاب المفاصل:

أكدت العديد من الدراسات أن الكريز مهم جدا ومفيد لمرضى هشاشة العظام، وأن من ضمن خصائصه أنه يخفف من آلام المفاصل.

- يقلل من خطر الإصابة بالنقرص:

أثبتت الدراسات أن مرضى النقرص وتناولوا الكريز لمدة يومين فقط انخفض خطر الإصابة لديهم بنوبات النقرص بنسبة 35% مقارنة بمن لا يتناولونه.

- يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب:

أظهرت الأبحاث أن عصير الكريز يعمل على ضبط نسبة الكوليسترول في الدم، لأن انخفاض الكوليسترول يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 2%.