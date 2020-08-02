فولة وانقسمت نصين.. محمد رمضان ينشر صورة عفوية تجمعه بابنته كنز

علاقات و مجتمع

صورة عفوية، جمعت بين الفنان محمد رمضان وابنته الصغرى "كنز"، والذي شاركها مع متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت "كنز" بشعر "كيرلي" خلال لعبها بتلقائية مع والدها، الذي ظهر "متهكمًا" ومستسلمًا للعب ابنته معه، بجسد نص عارِ، معلقًا: "بنتي.. كنز محمد رمضان".

Advertisements

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، بما يقارب 97 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "بنتك زي القمر"، و"فولة وانقسمت نصين.. بنتك شبهك جدًا"، و"ضحكة بنتك كلها فرحة".

ومنذ عدة أيام، شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو جمع فيه أطفاله الثلاثة، وهم يقضون العطلة الصيفية بأحد الأماكن الساحلية، معلقًا على الفيديو: "ربنا يحفظ أطفالنا".