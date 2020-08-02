من فوائد الفستق.. تقليل الوزن والحد من ارتفاع ضغط الدم

صحة

كشفت دراسة علمية جديدة، أنَّ إضافة الفستق للنظام الغذائي يمكن أن يسهل من تقليل الوزن والحد من ارتفاع ضغط الدم.

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وأجرى الباحثون، الدراسة على أشخاص يعانون من السمنة، وطلب منهم تناول 42 جرامًا من الفستق يوميًا على مدار 4 أشهر، وكانت النتيجة أنه انخفض وزنهم وتقلصت أحجام خصورهم، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".

وأشارت النتائج أيضًا إلى أنَّ غالبيتهم فقدوا الرغبة بتناول الحلويات، وانخفض مستوى ضغط الدم عندهم بصورة ملحوظة.

وعلق أحد الباحثين في الدراسة بأنَّ الفستق، أحد المكسرات المغذية، وهو غني بالبروتينات والألياف الغذائية المفيدة، والمواد المغذية الدقيقة، ومن أفضل مصادر فيتامين K والبوتاسيوم والفايتوستيرول (الستيرول النباتي)، وجاما-توكوفيرول (فيتامين E)، وبيتا-كاروتين.

وأكّد الباحثون أنَّ جميع أنواع المكسرات تعتبر من أفضل المصادر للألياف الغذائية، التي تلعب دور مهم في عملية هضم الطعام، ويحتوي الفستق على مركبي اللوتين وزياكسانثين، اللذين يعتبران من أهم مضادات الأكسدة، التي تحمي الخلايا من التلف، لأنّها تعمل على تحييد الجذور الضارة بصحة العيون.