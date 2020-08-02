صور.. ملكة جمال لبنان تتحدى إجراءات مواجهة كورونا وتحتفل بزفافها

علاقات و مجتمع

في حفل زفاف ذات طابع ملكي، أعلنت أمس، ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا، زواجها من رجل الأعمال زياد عمار.

واحتفلت الممثلة وملكة الجمال السابقة بزواجها في الصرح البطريركي في بكركي الذي يعتبر أكبر وأعرق صرح مسيحي في لبنان، بمباركة من البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، أكبر هيئة دينية لدى الموارنة في العالم.

وانتشرت صور حفل الزفاف عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي سيطرت عليها المباركات بالزواج.

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وأطلت فاليري بفستان زفاف مذهل من توقيع دار الأزياء العالمية "ديور".

ووفقًا لـ"النهار اللبنانية"، كشفت الإعلامية اللبنانية يمنى شري أن القوى الأمنية نفذت القرارات المتخذة سابقًا بوقف الاحتفالات والمناسبات هذه الفترة للوقاية من فيروس كورونا، وقامت بتوقيف حفل زفاف ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري أبو شقرا.

يُذكر أن الممثلة فاليري أبو شقرا تحدت بحفل زواجها الأوضاع التي يمر بها لبنان خاصة في ظل انتشار جائحة كورونا، وارتفاع عدد الإصابات، وفرض إجراءات تمنع الاحتفالات وحتى مناسبات الزفاف في هذه الفترة.

و"فاليري" درست إذاعة وتلفزيون في الجامعة اللبنانية الأمريكية في بيروت، وشاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان وحازت على اللقب، ومثلت بلدها لبنان في مسابقة ملكة جمال العالم عام 2015، وحلت ضمن الـ5 الأوائل، كما حصلت على لقب أجمل وجه لعام 2015.

في 2019 أعلنت خطوبتها من رجل الأعمال اللبناني زياد عمار، كما شاركت في برنامج رقص النجوم وحلت في المركز الثالث.

وفي عام 2017 قدمت برنامج "بروجكت رانواي الشرق الأوسط" في موسمه الثاني الذي عرض على شاشة "mbc4".