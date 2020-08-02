محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تتميز المانجو باحتوائها على العديد من الفوائد الصحية، مثل الوقاية من أمراض القلب والأورام الخبيثة وتعزيز صحة الجهاز الهضمي وغيرها، كما تؤثر أيضًا بشكل ملحوظ على ضغط الدم. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لمرضى الضغط المرتفع.. هل يؤثر تناول المانجو على صحتك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.