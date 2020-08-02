روبي بإطلالة ساحرة على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم: شاركت الفنانة روبي جمهورها بصور جديد عبر خاصية "الاستوري" من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". ظهرت روبي وهي ترتدي فستاناً قصيرا أنيق باللون البيج المزين بنقوشات "الكشمير" باللوني البني والأصفر. واعتمدت روبي على مكياجا هادئاً مناسب لأجواء الشواطئ، واكتفت بترك شعرها الأسود منسدلا علي كتفيها، وانتعلت سليبر باللون الشامبين. يذكر أن آخر مشاركات روبي التليفزيونية كانت في فيلم حملة فرعون مع الفنان عمرو سعد.

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