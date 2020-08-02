احذر.. 13 عادة خطيرة تمارسها يوميا دون أن تدري: توقف عنها فورا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك بعض العادات التي نمارسها باستمرار دون أن ندرك مدى خطرها على صحتنا، مثل أن تخنق عطستك أو تستخدم هاتفك أثناء الدخول إلى الحمام، وغيرها من الأمور التي نذكرها لكم وفق ما نقل موقعا "برايد سايد" و"buzzworthy".

1- خنق العطس:

الوظيفة الرئيسية للعطس هي التخلص من البكتيريا والفيروسات وجزيئات الغبار، وعندما تخنقه، لا تدع الجسم يزيل هذه الأشياء، ولكن تعود قوة العطس بالكامل ويمكن أن تؤذي السمع، وتزيد من ضغط الدم، بل وتضر بالمريء.

2- استخدام الهاتف في الحمام:

الأمر لا يتعلق فقط بالهواتف نفس القاعدة تنطبق على الصحف والكتب، وذلك لأن الجلوس على المرحاض لأكثر من 5 دقائق يزيد الضغط في الأوردة، والسبب في أن الهواتف المحمولة سيئة بشكل خاص هو أننا لا نتركها في الحمام عندما ننتهي، بل نأخذها معنا مما يساعد على انتشار البكتيريا.

3- عض الأظافر:

لا يقتصر الأمر على أن قضم الأظافر غير صحي فحسب، بل هو أيضا اجتماعيا غير لائق، بجانب ذلك يؤدي إلى مشاكل في الأسنان، مثل سوء إطباق الأسنان الأمامية، ومشاكل في المعدة، ويؤدي إلى تشوه أظافر على المدى الطويل، وتعاني صفائح الأظافر أيضا من الندوب وقد تصبح غائبة في النهاية.

وعلى سبيل المثال، إذا كنت تقضم أظافرك عندما تكون مضغوطا، اذهب في نزهة على الأقدام أو استمع إلى الموسيقى بدلا من ذلك في المرة القادمة التي تشعر فيها بالتوتر.

4- الهمس في الأذن:

أظهر بحث أجراه العالم والمغني السابق روبرت ساتالوف، أن معظم الناس يجهدون حبالهم الصوتية عند الهمس، وهذا يزيد من فرص حدوث إصابات صغيرة في الحنجرة، ويعتبر هذا أمر خطير بشكل خاص بالنسبة للأشخاص الذين يتكلمون كثيرا.

5- النفخ على الجروح:

قام علماء من جامعة هارفارد بحساب أكثر من 600 نوع من الكائنات الحية الدقيقة التي تعيش في أفواه الأشخاص، ومن بين جميع هذه الكائنات الحية، هناك دائما المكورات العنقودية والعقدية، ويعد الدم المتخثر على الجرح هو مكان مثالي للعيش فيه، لذلك يجب تطبيق دواء خاص على الجرح، وإلا فإنه سيستغرق وقتا أطول حتى يشفى.

6- القراءة أثناء الاستلقاء على السرير:

عند القراءة في السرير، اتبع هذه القواعد: لا تبقي الكتاب قريبا جدا من عينيك، ولا تنحني ظهرك ولا تجهد رقبتك، ولا تقرأ أثناء الاستلقاء على جانبك، نظرا لأنه ستتغير المسافة إلى الكتاب باستمرار وسيتعين على عينيك القيام بالمزيد من العمل.

أيضا لا تقرأ أثناء الاستلقاء على بطنك، لأنه يمكنك إتلاف الحبل الشوكي بهذه الطريقة.

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وكما ترى، قد يكون من الصعب اتباع جميع هذه القواعد، لكن تذكر أن معظم هذه المواقف، يمكن أن تؤدي إلى تطور التجاعيد الأفقية العميقة على الرقبة.

7- مضغ العلكة بشكل متكرر:

هناك عدة عواقب لمضغ العلكة في كثير من الأحيان، حيث إن عملية المضغ تحفز إنتاج عصير المعدة، لذا، لا تمضغ العلكة قبل الأكل، هذا يمكن أن يؤدي إلى التهاب المعدة وحتى القرحة.

كما أنها ضارة بأسنانك، فمع زيادة إنتاج اللعاب، يمكن أن يؤدي إلى تآكل حشوات الأسنان، بالإضافة إلى أنها تؤثر أيضا على الذاكرة، وتحسن الحفظ وتساعد على التركيز على المهام التي تتطلب مراقبة طويلة، لكنها تضعف الذاكرة قصيرة المدى، ما يجعلك أقل تركيزا.

8- لمس وجهك وفرك عينيك:

إذا كنت تلمس وجهك بيديك كثيرا، يمكنك الحصول على قائمة كاملة بالعدوى المختلفة مثل حب الشباب، والهربس، لذا إذا فركت عينيك فقد تصاب بالتهاب الملتحمة وهو مرض معدي مزعج.

9- غسل شعرك بالماء الساخن:

إذا كنت تحب الاستحمام في ماء ساخن جدا، فقد حان الوقت لتتوقف عن فعل ذلك، أولا، يمكن أن يسبب صداعا شديدا ودوخة، وثانيا، يحفز الماء الساخن وظيفة الغدد الدهنية على فروة الرأس ما يجعل الشعر متسخا حقا.

10- تأجيل الذهاب إلى الحمام:

في يونيو 2018، تم نقل لاعب شاب من بريطانيا إلى المستشفى بعد أن أمضى 8 ساعات في لعب لعبة دون أخذ أي فترات توقف، كانت أمعائه ومثانته منتفخة لدرجة أن الأطباء اعتقدوا أنه مصاب بورم سرطان، لذا يجب عدم تأجيل الذهاب إلى الحمام لأنه إذا فعلت ذلك، فقد تصيب عضلاتك ما قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب المسالك البولية والإمساك.

11- المضغ على شيء صلب:

عادة ما يعاني الأشخاص الذين يحبون مضغ الأقلام وأقلام الرصاص ومشابك الورق والأشياء الصلبة الأخرى من مشاكل ضخمة، هذا هو السبب أيضا في عدم محاولة فتح الزجاجات ومضغ الجوز ومكعبات الثلج والمصاصات، أكثر من ذلك، يمكن أن تصاب بالعدوى إذا فعلت ذلك.

12- وضع الوجه لأسفل على الوسادة أثناء النوم:

إنه مريح ولكنه ضار للنوم على وسادتك ووجهه لأسفل، وفي هذا الوضع، يكون التنفس صعبا، والرقبة في وضع غير طبيعي، وتصبح الدورة الدموية أسوأ، وفقرات الرقبة في خطر، وإلى جانب ذلك، يحذر الأطباء من أن التجاعيد التي قد تكون لديك بعد النوم في هذا الوضع ستصبح ثابتة قريبا لن تختفي أبدا.

13- استخدام أعواد الأسنان:

أطباء الأسنان لا يحبون أعواد الأسنان، لأنها تعتبر ضارة باللثة، يكاد يكون من المستحيل تنظيف فمك باستخدام مسواك، ومن أجل الحفاظ على نظافة فمك، استخدم خيط الأسنان ولكن يجب أن تتعلم كيفية القيام بذلك بشكل صحيح أولا.