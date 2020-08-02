امتنعت عن تناول 4 أطعمة.. امرأة تخسر 70 كيلوجرامًا من وزنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تمكنت امرأة استرالية من خسارة 70 كيلوجرامًا من وزنها بعد أن قررت الامتناع عن تناول أطعمة معينة، ولم تخضع لأي عملية جراحية لتحقيق هدفها.اضغط هنا

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