علاقات و مجتمع
نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها أثناء فترة المراهقة.
وشاركت "أوزرلي"، متابعيها، بصورتين لها، أولاهما بشكلها الحالي، والثانية من أيام المراهقة وبدت فيها أيضًا بملامح جميلة لم تختلف كثيرًا عن شكلها حاليًا.
وعلقت الفنانة التركية على الصورتين: "1995- 2020"، أي أنه مر 25 عامًا بين الصورتين.
ويذكر أن الفنانة التركية مريم أوزرلي، جذبت الأنظار بمشاركتها في مسلسل "حريم السلطان"، إذ عرفت وقتها بـ"السلطانة هيام"، والذي حقق نجاحا كبيرا في المواسم الثلاثة.
كانت هذه تفاصيل خبر السلطانة هيام تنشر صورتها في فترة المراهقة: نفس الملامح من 25 سنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.