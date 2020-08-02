السلطانة هيام تنشر صورتها في فترة المراهقة: نفس الملامح من 25 سنة

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورتها أثناء فترة المراهقة.

وشاركت "أوزرلي"، متابعيها، بصورتين لها، أولاهما بشكلها الحالي، والثانية من أيام المراهقة وبدت فيها أيضًا بملامح جميلة لم تختلف كثيرًا عن شكلها حاليًا.

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وعلقت الفنانة التركية على الصورتين: "1995- 2020"، أي أنه مر 25 عامًا بين الصورتين.

ويذكر أن الفنانة التركية مريم أوزرلي، جذبت الأنظار بمشاركتها في مسلسل "حريم السلطان"، إذ عرفت وقتها بـ"السلطانة هيام"، والذي حقق نجاحا كبيرا في المواسم الثلاثة.