مذيعة تتعرض لمحاولة اغتصاب أمام طفلها على متن طائرة: ضربني بقوة

علاقات و مجتمع

على متن الطائرة التي كانت متجهة من ماريولول، إلى العاصمة الأوكرانية كييف، تعرضت المذيعة التلفزيونية أناستاسيا لوجوفايا، لحادث مأساوي أمام أعين ابنها، إذ حاول شخص اغتصابها.

وروت "لوجوفايا" عبر حسابها على تطبيق إنستجرام: "دخل شخص غريب في الليل إلى المقصورة.. وباشر بضربي بقوة.. وعندما استيقظت رأيت أن المهاجم كان عاريا".

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أطلقت المذيعة صرخاتها حتى استيقظ ابنها الصغير، الذي بدأ هو الآخر بالصراخ طالبًا المهاجم بعدم ضرب والدته، وحاول الشخص الغريب ضرب الصغير لكن المذيعة تمكنت من إيقافه، وبدأ التحرش بالمرأة.

وتمكنت "لوجوفايا" بعد ذلك من إقناع الرجل الغريب، بمغادرة المقصورة حتى لا يرى ابنها أي شيء فوافق، وأخذها معه إلى مقصورة أخرى، وبدأ الصبي يصرخ بصوت عال.

وتذرعت المذيعة بأنه يجب تهدئة الطفل، وغادرت مقصورة المهاجم، وأخذت ابنها، وركضا معًا إلى المضيفة، لكن الأخيرة كانت نائمة، ولم تفهم على الفور ما يحدث، وهو ما دفع المذيعة للفرار حيث جرت مساعدتها على الاختباء من المغتصب، والقبض بعد ذلك على المهاجم وتسليمه إلى الشرطة.