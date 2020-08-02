بفستان صيفي.. جلسة تصوير جديدة لـ روبي على البحر

لايف ستايل

جلسة تصوير جديدة خضعت لها الفنانة روبي، شاركت بها متابعيها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

ونشرت روبي، صورها أثناء الجلوس على البحر، مرتدية فستان صيفي طويل مزركش، وخضعت لمكياج كيكي إسماعيل.

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واعتادت "روبي" في الفترة الأخيرة، الظهور بإطلالات مختلفة، كان آخرها ظهورها بشعر أسود طويل وانسيابي، ومكياج صباحي خفيف، وأزياء بيضاء منقوشة صيفية.

ويذكر أن آخر أعمال روبي، كان فيلم "حملة فرعون"، بطولة عمرو سعد ومحمود عبدالمغني ‏وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ‏ورامز أمير.