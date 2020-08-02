في زمن كورونا.. 5 أشياء لا يجب إحضارها معك عند الذهاب إلى المطعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - سيد متولي

هناك الكثير من قواعد السلامة التي يجب اتباعها عند الذهاب إلى أحد المطاعم، بسبب تفشي فيروس كورونا، مثل غسل يديك أو استخدام معقم اليدين والابتعاد عن الأشخاص بمسافة متر ونصف، وكذلك ألا تخرج من المنزل دون قناع وجه.

ولكن هناك بعض الأشياء التي لا يجب أن تحضرها معك إلى المطعم، نستعرضها وفقا لموقع "eatthis".

- حقيبة أو محفظة

تدور المناقشات حول مكان وضع المحافظ والحقائب في المطعم، ولكن مع جميع قواعد السلامة الجديدة، من الأفضل ترك أي عناصر غير ضرورية في المنزل أو في السيارة.

قطرات كورونا تنتقل في الهواء، كما يقول مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، إن التقاط الفيروس قد يكون عبر الأسطح، وبالتالي يمكن لحقيبة أو محفظة على الأرض أن تلتقط الجراثيم.

- معلباتك الخاصة

إن إحضار حاويات بقايا الطعام الخاصة بك للمطعم، ليست فكرة ذكية، من المرجح أن يكون المطعم آمنًا، لكن قد تكون شخصا مصابا بأعراض الفيروس، لذا فإن إحضار أحد الحاويات من المنزل، يمكن أن يعرض الضيوف والموظفين الآخرين للخطر.

الأموال النقدية

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يحظى الدفع الالكتروني دون تلامس، بأهمية كبيرة في المطاعم والمزيد من الأماكن، لأنه يقلل لمس الأموال بينك وبين الشخص الآخر، ما يحمي من نقل العدوى بكورونا.

- أدوات الطعام الخاصة

مثلها مثل الحقائب والحاويات، قد تجلب الفيروسات والجراثيم، وكذلك أدواتك الخاصة، لذا فهي شيء لا يجب أن تحضره إلى مطعم، من الأفضل استخدام شوكة أو ملعقة عند تناول الطعام حتى لا تقترب بيديك كثيرًا من وجهك، لأنها قد تكون متسخة، تأكد من غسلها بعد دخول المطعم وقبل تناول الطعام.

- التوابل الخاصة بك

هذه العناصر كالكاتشب والملح، هي أرض خصبة للجراثيم، لا يجب عليك إحضارها بنفسك، فقط اطلب من العامل في المطعم واحدًا، وسيجلبها لك من مكان آمن، يوصي مركز السيطرة على الأمراض بتنظيف هذه العناصر المشتركة بين كل استخدام.

وكانت وزارة "الصحة" قد حددت مجموعة من النصائح لحماية نفسك في المطعم منها:

- يجب عليك الحجز المسبق والحضور في الموعد، إضافة إلى أن تقوم بالدفع إلكترونيا، حتى لا تحتك بأي شخص، ويفضل أن تأخذ كمامة إضافية بجانب التي ترتديها في المطعم، مع استخدم الأدوات ذا الاستعمال الواحد.

- يجب عليك قياس درجة الحرارة قبل دخول المطعم، ويفضل إلا يزيد عدد المجموعات عن أربعة أشخاص.

- مراعاة تباعد الكراسي في المطعم بينما لا يقل عن متر بين كل فردين، وتعقيم الأيدي باستمرار، أو غسلها بالماء والصابون.