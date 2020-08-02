الفيروس غير جسدها.. ممثلة أمريكية تكشف معاناتها مع أغرب أعراض كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل فيروس كورونا المستجد، إصابة العديد حول العالم بأعراض غريبة تظهر عليهم، وهذه المرة مع ممثلة أمريكية معروفة.

وكشفت الممثلة الأمريكية لينا دونهام معاناتها الصعبة مع فيروس كورونا، مؤكدة أنها لم تستطيع التمييز بين أعراض الفيروس ومرضها الموجود بالفعل.

تعاني الممثلة والكاتبة من متلازمة "إهلرز-دانلوس ، وهي مجموعة من الاضطرابات الموروثة النادرة التي تؤثر على الأنسجة الضامة، وأعراضه تشمل آلام حركة المفاصل والجلد الهش الذي لا يكون قويًا بالقدر الكافي لتثبيت الغرز.

وفقا لصحيفة "independent"، شاركت لينا دونهام حكايتها مع فيروس كورونا على موقع إنستجرام بنفسها، وهي ترتدي قناع وجه، وكشفت العديد من الملاحظات عن إصابتها بالوباء.

تقول الممثلة الأمريكية: "في البداية شعرت أن جسدي ببساطة تمرد ولم أستطع التحكم فيه".

تضيف: "الأعصاب في قدمي لم أعد أتحكم بها، أصبحت غير قادرة على السير ولا يبدو أن العضلات تؤدي وظيفتها، كانت يداي مخدران، لم أستطع تحمل الضوضاء الصاخبة".

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تواصل لينا معاناتها: "لم أستطع النوم، لقد فقدت حاسة التذوق والشم، مع وجود سعال، لم يكن لدي القدرة على التنفس، ولم أستطع القيام بأشياء بسيطة مثل الحصول على كوب من الماء، كما وجدت طفح جلدي عشوائي ".

وأوضحت لينا دونهام: "شعرت أيضًا بصداع شديد بين عيناي، كل هذا استمر لمدة 21 يومًا،

تواصل السيدة البالغة من العمر 34 عامًا: "لدي طبيبًا خاصا يقدم لها النصيحة بشكل منتظم، بعد شهر من العزلة الذاتية، أجريت اختبارا لفيروس كورونا كانت نتيجته، لكن الأعراض عادت مرة أخرى".

تكمل: "رغم سلبية الاختبار، لكني عانيت من تورم في اليدين والقدمين، والصداع النصفي والتعب المتواصل الذي منعني من كل حركة".

تسرد الأمريكية معاناتها: "حتى كشخص يعاني من أمراض مزمنة، لم أشعر بهذه الأعراض أبدا، لذلك كنت مترددة في التحدث عن تجربتي حول هذا الموضوع الصعب".

أنهت الممثلة حديثها، من خلال وصف الوباء بأنه أكبر أزمة في العالم الآن، مطالبة الجميع باتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أنفسهم.