أفضل الطرق لتخزين الطعام لفترة أطول دون أن يتلف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

تعاني الكثيرات من ربات البيوت من سرعة تلف الخضروات والفواكهه وغيرها من الأطعمة، بالرغم من حفظها بالثلاجة.

لذا نور لكم أفضل الطرق لتخزين طعامك لفترة أطول دون أن يتلف، وفقا لما ذكر موقع "إنسايدر" الأمريكي.

الأعشاب

تعامل معها كالزهور، عن طريق الحفاظ عليها رطبة، قطع سيقان الأعشاب الطرية، مثل الكزبرة والبقدونس والريحان، والتأكد من جفاف الأوراق قبل إسقاطها في كوب صغير من الماء، ثم ضع كيسًا بلاستيكيًا فضفاضًا فوق الأعشاب للحفاظ على نضارتها، ستبقى الأعشاب طازجة لمدة تصل إلى أسبوعين.

وبالنسبة للأعشاب الصلبة، مثل إكليل الجبل "روز ماري"، والزعتر والمريمية، لفها بشكل فضفاض في منشفة ورقية رطبة قبل وضعها في كيس بلاستيكي قابل للإغلاق، وستبقى طازجة لمدة أسبوعين أو حتى ثلاثة أسابيع اعتمادًا على العشب.

- لا تغسل المنتجات قبل تخزينها في الثلاجة

يمكن أن يقلل تخزين الفواكه والخضروات المغسولة في الثلاجة من عمرها بشكل كبير، ووفقًا لـ Healthline. فإن تعرض المنتج للرطوبة يسرع عملية التحلل، لذا اغسله قبل تناوله مباشرة.

- يجب تخزين المنتجات بشكل منفصل عن بعضها البعض

تنتج الفواكه والخضروات غازات مختلفة ، ما قد يؤدي إلى تلف المنتجات غير المماثلة بسرعة.

حافظ على الكرفس طازجًا عن طريق تخزينه في رقائق الألومنيوم، قبل وضعه في درج الثلاجة، وتجنب قطعه أو غسله مسبقًا، وتأكد من تغليفه بإحكام لضمان بقاءها لفترة أطول قدر الإمكان.

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ويجب تخزين الطماطم بشكل مختلف اعتمادًا على نضارتها، تنتمي الطماطم الخضراء غير الناضجة إلى كيس ورقي، بينما يجب تخزين الطماطم الناضجة في درجة حرارة الغرفة ، وفصلها عن بعضها البعض وبعيدًا عن أي ضوء شمس.

- لا يجب لف الجبن بإحكام بورق بلاستيك أو قصدير

أفضل طريقة لتخزين الجبن هي عن طريق لفها بعناية في ورق الجبن (يمكن أن يكون ورق الشمع) ثم وضعها في كيس بلاستيكي غير مغلق، فالورق يخلق حاجزاً بين الجبن والبلاستيك، بينما يمنعه البلاستيك من الجفاف.

ويجب أيضا عدم تخزين الجبن بجوار الأطعمة العطرية، مثل الحمضيات، لأنها تمتص بعضها البعض النكهات.

- البيض في رف الثلاجة

البيض يخزن في رف الثلاجة، وليس في الباب، لأن باب الثلاجة يكون أقل في درجة البرودة نتيجة للفتح والغلق المستمرين للثلاجة.

- احفظ اللحم في الفريزر

إذا لم تكن تنوي تناول اللحم الذي اشترته من المتجر في غضون أيام قليلة من شرائه، يمكنك الاحتفاظ به طازجًا عن طريق تخزينه في الفريزر.

- لا يجب تخزين الطماطم والبصل والثوم في الثلاجة.

يعتبر الفريزر أفضل اختيار لتخزين الخبز واللحوم غير المطبوخة