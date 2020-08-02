إطلالات صيفية منوعة من جميلة البداوي

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تنشر المغنية المغربية جميلة البداوي الكثير من الصور لإطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيما إنستجرام، حيث يتابعها من خلاله أكثر من مليون ونصف مليون متابع، وقد انطلقت منذ 2010، وقدَّمت الكثير من الأغاني، بالإضافة إلى مشاركتها في البرامج الغنائية، وقد حققت نجاحًا واسعًا، حيث حصلت إحدى أغانيها على أعلى نسبة مشاهدة نسائية في الشرق الأوسط على موقع "يوتيوب"، ولتألُّقها الدائم، جمعنا لكن من وحيها الكثير من الخيارات الصيفية، فإليكن التفاصيل.



تنسيقات لفساتين السهرة

تنسيقات لفساتين السهرة



لكثرة المناسبات والحفلات الصيفية، استوحينا لكُنّ من جميلة عدة خيارات لأزياء أنيقة ومميزة، حيث تأنقت بفستان بنفسجي ميدي منفوش ومصمم بأكمام متوسطة مزينة بمطاط وربطة للكتف مزينة ببروش فضي، وزينت إطلالتها بتسريحة مرفوعة للشعر مع ربطة بذات لون الفستان ومكياج بنفسجي ناعم، وفي إطلالة أخرى تجملت بفستان أحمر طويل وواسع مصمم باللمعة ومزين بقماش ذي طبقات ناعمة في منطقة الصدر، وأكملت جمال الإطلالة بمجوهرات فضية وتسريحة الشعر الويفي المنسدلة، وفي الإطلالة الثالثة اعتمدت اللون الزهري بطريقة أنيقة وأنثوية من خلال فستان مصمم من الجزء العلوي بالشراشيب اللامعة ومزين من الأسفل بقماش منسدل، ولجأت لتكمل جمالها إلى تسريحة منسدلة ومكياج ارتكز على ظلال الأعين البني الممزوج بالأزرق والبلاشر وطلاء الشفاه باللون الزهري الناعم.

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خيارات كاجوال بالبنطال

خيارات كاجوال بالبنطال



للإطلالات الكاجوال المناسبة للمشاوير اليومية، أطلت جميلة ببنطال أحمر مع بلوزة صيفية وحذاء وحقيبة يكسوهما اللون الأسود، وتزينت بحزام أسود مزين بالذهبي ومجوهرات ذهبية، وظهرت ببنطال من القطن الأسود وتيشيرت كحلي مع حذاء رياضي رمادي لإطلالة مناسبة للنادي، وفي الإطلالة الثالثة ارتدت بنطالًا أزرق واسعًا مع تيشيرت وقبعة يكسوهما اللون الأسود لمظهر بسيط، كما تألقت ببليزر وبنطال باللون الأزرق، مع حقيبة وحذاء وبلوزة باللون الأسود الناعم لزي شبابي عملي، وظهرت ببنطال بني واسع مع بلوزة وحذاء يكسوهما اللون الأسود، وتزينت ببنطال واسع أسود وبلوزة سوداء صيفية أكملتها بحزام أسود للخصر.

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إطلالات الفساتين الصيفية

إطلالات الفساتين الصيفية



تحرص كل المتاجر على إنتاج الكثير من التصميمات للفساتين الصيفية البسيطة، ومنها اختارت جميلة البداوي فستانًا أحمر قصيرًا ومكشوف الأكتاف مزينًا بزهور بيضاء صغيرة، وأكملته بتسريحة مرفوعة وناعمة، وفي الإطلالة الثانية نسقت فستانًا أصفر ناعمًا مصممًا بربطة للخصر من ذات قماش الفستان مع ربطة ملونة من قماش الساتان للشعر، واعتمدت تسريحة الشعر الويفي المنسدل.