تصميمات نظارات شمسية اعتمدتها النجمات في الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 أغسطس 2020 04:42 مساءً - ​

تتميز كل نجمة بذوق خاص يميزها في الأزياء والاكسسوارات، وسوف نطلعك على أجمل موديلات نظارات شمسية تفضلها النجمات في إطلالات الصيف.



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نظارات أصالة



أصالة



اعتمدت أصالة النظارة الشمسية المستديرة بالإطار المنقوش، والتي تعد من أحدث صيحات النظارات الرائجة، وتتناسب مع العديد من أشكال الوجوه.







نظارات سيرين عبد النور



سيرين عبد النور



أيضًا اعتمدت سيريين عبد النور النظارة الشمسية باللون الأسود بالحجم الكبير، والتي تناسب الوجه المربع.







نظارات مايا دياب



نظارات مايا دياب



اختارت مايا دياب نظارة باللون الأسود بحجم كبير وتصميم جريء ولافت للأنظار، حيث أنها مزينة بالاكسسوارات الفضية بمنطقة الإطار.



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نظارات ميريام فارس





ميريام فارس





اختارت ميريام فارس النظارة الشمسية المستديرة في إطلالة كاجوال عصرية، وهي من التصاميم الرائجة هذا العام.





نظارات نانسي عجرم



نانسي عجرم



ارتدت نانسي عجرم النظارة الشمسية المستديرة بالعدسات الداكنة، والتي تناسبت مع شكل وجهها.



نظارات نوال الزغبي

اعتمدت نوال الزغبي النظارة الشمسية المستديرة بالإطار الذهبي وعدسات المرآة، حيث أنها من أبرز التصاميم الرائجة.





نظارات ستيفاني صليبا



ستيفاني صليبا





تعد نظارات عيون القطة من أبرز الصيحات المميزة التي تمنح المرأة إطلالة أنثوية، وقد اختارتها ستيفاني صليبا في إطلالة أنيقة وعصرية.



نظارات يارا



يارا



ظهرت يارا بالنظارة الشمسية الكبيرة بدون إطار ومزينة باكسسوارات فضية على الأطراف وتناسبت النظارة مع شكل وجهها.



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