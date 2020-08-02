تعرفي الى آخر صيحات اللون البرتقالي لموسم الصيف

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 أغسطس 2020 04:42 مساءً - هناك دائماً قواعد محددة لا بدّ من اتباعها في عالم الموضة والأناقة .اليوم، برزت إلى الواجهة الكثير من الألوان التي بقيت مغيبة عن خشبات العروض لسنوات طويلة، من بينها النيلي والليلكي وأخيراً اللون البرتقالي الذي تعشقه الفاشينيستا هذا الصيف هو خيارك المثالي.

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Annakiki

















Bottega Veneta





فالبرتقالي هو الأحمر الجديد وهو اللون الذي سنشاهده بكثرة في موسم الخريف المقبل، وهذا بالطبع من حسن حظنا، لأنه يوحي بالكثير من الدفء. ليس هذا فحسب، بل يرتبط البرتقالي بالمرأة التي تجمع بين شخصيتين: المرأة الرومانسية الرقيقة، و المرأة الجريئة، لذلك يُوصف بأنه لون التناقضات، ورمز الأثارة الأنثوية المشتعلة.

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لوكات عصرية بالبرتقالي







كارلا حداد





خلال موسم عروض الصيف، رأينا العديد من دور الأزياء العالمية تقدم اللون البرتقالي بأنماط متنوعة، وكانت أبرز و أجمل هذه التصاميم التي ضمّت لوكات عصرية للغاية. العديد من الدور أيضاً قدمت اللون البرتقالي في فساتين أنثوية مزينة بطبعات متنوعة.



Laura Biagiotti



ستجدين في مجموعات الصيف أيضاً الكثير من التصاميم بأنماط مختلفة تلبي مختلف احتياجاتك وهي باتت في البوتيكات لتقتنيها للعيد، من ملابس النهار العملية إلى فساتين المساء الراقية، مع العلم أن البرتقالي يتوفر بعدة درجات من الخافتة الى القوية.







ما الذي يعنيه اللون االبرتقالي؟



Versace









عادةً ما يكون الشخص الذي يفضل اللون البرتقالي مفعم بالنشاط والحيوية، نشطاً، عاطفياً، حساساً، ويتمتع بمقدرة فريدة على لفت انتباه الآخرين لشخصه، ما يجعله محور اهتمام الكثيرين والحاضر دوماً حتى ان كان غائباً.







TOM FORD



ويحظى هذا الشخص بثقة من حوله، يتمتع بسرعة البديهة لأنه يستخدام كل طاقاته الفكرية لتحقيق ما يُطلب منه على أحسن وجه. يرفض الروتين، رغم أنه يتمتع باستقرار نفسي واضح، واسع المعرفة، متقد الذكاء، وسريع الغضب في الوقت نفسه. كل هذه التناقضات تجعل من الشخص الذي يعشق اللون البرتقالي، ساحراً و ذا جاذبية كبيرة في نظر الجميع.

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