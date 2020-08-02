كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 أغسطس 2020 04:42 مساءً - كثيرات من عشاق اللون الأخضر يلجأن إلى اختياره في العديد من قطع الملابس والأحذية، فهو من الألوان الكلاسيكية، ورغم ذلك لا تنتهي موضته مع مرور الزمان.

ومع بداية كل موسم؛ تسعى بيوت الأزياء العالمية إلى تقديم مجموعة من الأحذية ذات اللون الأخضر بتصميمات مختلفة؛ لتناسب جميع الأذواق.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" مجموعة أحذية باللون الأخضر؛ لإطلالات مُميزة في صيف 2020، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبك من بينها.



حذاء باللون الأخضر لإطلالة رياضية

حذاء باللون الأخضر لإطلالة رياضية



إذا كنتِ تبحثين عن موديل أنيق لإطلالة رياضية؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا الموديل لحذاء رياضي باللون الأخضر، برباط أمامي.

ويناسب هذا الموديل الإطلالات الكاجوال؛ حيث يمكن تنسيقه مع بنطلون جينز وتيشيرت بنفس لون الحذاء؛ لإطلالة مميزة.

تابيع المزيد:تألقي بأجمل وأفخر الأحذية خلال عيد الأضحى مع Level Shoes



حذاء باللون الأخضر لإطلالة على البحر

حذاء باللون الأخضر لإطلالة على البحر



إذا كنتِ تبحثين عن موديل لحذاء يناسب إطلالتك على البحر؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا الموديل، لحذاء باللون الأخضر بكعب متوسط، مزيّن بتطريز يدوي أنيق، ويمكن تنسيقه مع فستان من الشيفون باللون الأخضر، وشنطة متوسطة الحجم.

تابعي المزيد:أحذية نسائية مع الخرز صيحة صيف 2020

Advertisements



حذاء باللون الأخضر يناسب مشاوير النهار السريعة

حذاء باللون الأخضر يناسب مشاوير النهار السريعة



إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة هادئة، وتبحثين عن موديل أنيق لحذاء يناسب مشاوير النهار السريعة، يمكنكِ الاستعانة بهذا الموديل، لحذاء باللون الأخضر المصمم من الشمواه، وهو مغلق من الأمام، ومفتوح من الخلف، وبكعب منخفض.



حذاء باللون الأخضر يناسب أوقات العمل

حذاء باللون الأخضر يناسب أوقات العمل



إذا كنتِ ترغبين في موديل أكثر أناقة لحذاء يناسب أوقات العمل، يمكنكِ الاستعانة بهذا الموديل، لحذاء باللون الأخضر، وبكعب متوسط.

وأهم ما يميز هذا الحذاء أنه يجعلكِ تتحركين بشكل أكثر مرونة وراحة، كما يمكن ارتداؤه بمختلف المناسبات والأوقات.

تابعي المزيد:صيحات أحذية لهذا الصيف من أبرز الدور العالمية



حذاء باللون الأخضر يناسب السهرات

حذاء باللون الأخضر يناسب السهرات



إذا كنتِ تبحثين عن موديل أنيق وجذاب لحذاء مناسب للسهرات والمناسبات؛ يمكنكِ الاستعانة بهذا الموديل، لحذاء باللون الأخضر، بكعب عالٍ رفيع، وبتصميم فيونكة على الجانب الخارجي للحذاء.



حذاء باللون الأخضر يناسب السهرات



إذا كنتِ تبحثين عن موديل أكثر أناقة لحذاء يناسب السهرات والمناسبات، يمكنكِ الاستعانة بهذا الموديل، لحذاء باللون الأخضر، ومزيّن بحبات الكريستال، وبكعب عالٍ رفيع.