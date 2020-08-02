موديلات سلاسل ذهب قصيرة لكل يوم

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 أغسطس 2020 04:42 مساءً - توفّر سلاسل الذهب القصيرة لمسة أنوثة لا تقاوم على الإطلالة، كما أنها تنسجم مع أوقات النهار والليل وإطلالة الرحلات والإجازات، وحتى خلال ساعات العمل الطويلة؛ لما تمنحه من أناقة ناعمة وجاذبية راقية.

والجدير ذكره أن هذه السلاسل تليق بأجمل الفساتين الصيفية المرحة والأزياء العصرية الخفيفة.



أناقة لا مثيل لها

بوشرون Boucheron

برزت هذا الصيف موديلات سلاسل ذهب قصيرة على تصميم قوس قزح في أناقة رقيقة من الذهب الأصفر والألماس وأحجار الفيروز، بالإضافة إلى سلاسل ناعمة بأناقة الذهب الأصفر وبريق الألماس مع حبّة من اللؤلؤ الأبيض.

كما ظهرت موديلات سلاسل ذهب قصيرة بتصميم جذّاب من الذهب الوردي المزيّن بأحجار الياقوت الملوّنة، بالإضافة إلى تصميم العين الحارسة في أسلوب عصري بأناقة الذهب الأصفر.

ومن التصاميم الملفتة للنظر أيضاً تصاميم القلب في رومانسية ساحرة من الذهب الوردي والألماس لإضفاء المزيد من الأناقة والرقي على رقبة السيدة الساحرة.

تقتني كل فتاة وسيدة العديد من موديلات السلاسل الذهبية والقلائد والمجوهرات، لكنها لا تستغني أبداً ولا تتخلى عن السلاسل القصيرة والناعمة التي تمنح إطلالتها الجمال والرومانسية، فإذا اختارت سلسلة رقيقة بتصميم ناعم من الذهب الأصفر تتدلّى منها أحجار رقيقة من الألماس، فسوف تحصل على إطلالة في منتهى البساطة والجاذبية، بالإضافة إلى تصميم أنثوي لافت بالنعومة من الذهب الأصفر وأحجار الياقوت الملونة والألماس.

يجب ألا ننسى السلسلة القصيرة بنسختها الناعمة في تصميم عصري وجذّاب من الذهب الوردي وبريق الألماس المرصوف.

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أصفر وأبيض ووردي

موخي سيستر Mukhi Sister



ليس من الضروري أبداً أن تختار الفتاة أو السيدة قلادة فخمة، بل يمكن الاكتفاء بسلسلة قصيرة ناعمة تدلّل العنق وتغازله، قد تكون مزيّنة بتعليقة مستديرة أو بتصميم القطرة، بالإضافة إلى السلاسل الذهبية القصيرة المزيّنة بالفراشات الألماسية.

ولإطلالة عصرية ومرحة، لا بدّ من اختيار سلسلة بتعليقة الكرة بألوان متعدّدة، مثل السلسلة بالتعليقة ذات اللون الأخضر على سبيل المثال، بالإضافة إلى السلاسل الذهبية القصيرة المزيّنة بتعليقة الوردة الرباعية.

هذا وقد تنوّعت السلاسل الذهبية القصيرة ما بين سلاسل ذهب أصفر وسلاسل ذهب أبيض وسلاسل ذهب وردي؛ لتتناسب مع مختلف الإطلالات والمناسبات لكل فتاة وسيدة خلال موسم الصيف.

سلاسل ذهب قصيرة ناعمة بتصاميم غنيّة مرصّعة بالألماس أو الأحجار الكريمة أو من الذهب الخالص؛ هي دائماً خيار رائع لإطلالة مفعمة بالأنوثة، بالإضافة إلى السلاسل الناعمة لإطلالة كاجوال، قد تكون مرصّعة ببعض الأحجار الملوّنة أو بالورود المنعشة، لذلك مهما كان التصميم الذي تختاره الفتاة، تبقى السلاسل الناعمة هي القطعة الأنسب لإطلالة أنيقة، راقية، وفي الوقت نفسه بسيطة.

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