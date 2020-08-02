وصفات مجرّبة ليدين ناعميتن كالحرير في العيد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 أغسطس 2020 04:42 مساءً - ترغبين بالحصول على يدين ناعمتين في العيد، بعيداً عن استخدام الكريمات الجاهزة المخّصصة لترطيب وتغذية بشرة اليدين أو حتى ارتياد صالونات التجميل؟! بالطبع، يُمكنك تحقيق ذلك من خلال تطبيق وصفات طبيعية مجربّة للحصول على يدين ناعميتن كالحرير والتخلّص من جميع مشكلات اليدين. انطلقي إذاً وجرّبي هذه الوصفات.



وصفات طبيعية للعناية باليدين في العيد



وصفات طبيعية مجرّبة لتنعيم اليدين

إليك، أقوى الوصفات الطبيعية للعناية باليدين وتقويتهما:

وصفة لتفتيح وتنعيم اليدين:

يُساعد الليمون الحامض في تفتيح وتنعيم بشرة اليدين



المكونات:

ثمرة من الليمون الحامض

طريق الإستخدام:

قطّعي ثمرة الليمون الحامض الى قسمين. ثم، دلّكي بها يداك بها جيداً. بعدها، اغسليهما بالماء البارد.



وصفة لتنعيم اليدين كالحرير

وصفات طبيعية للعناية باليدين وتنعيمها



المكونات:

نصف كوب من السكر البني

نصف كوب من شراب الروم

مسحوق جوزة الطيب

كوب من الحليب الساخن

نقطتان أو ثلاث من زيت القرفة

منشفتان صغيرتان لليدين، كيسان من البلاستيك، وعاء

طريقة الإستخدام:

اخلطي السكر البني والروم وجوزة الطيب في وعاء حتى تحصلي على مزيج متماسك لتقشير اليدين. املئي وعاء آخر بالحليب الساخن وزيت القرفة. ثم، اغمسي يديك في الحليب لمدّة دقيقتين أو ثلاث. افركي المزيج المقشّر على يديك للتخلّص من الجلد الميّت ثم اشطفيها بالماء الفاتر. بعد ذلك، بلّلي المنشفتين بالماء الساخن. جفّفي يديك وضعي كريماً مرطّباً. ضعي يديك في الأكياس البلاستيكية وغلّفي كل يد بمنشفة. اتركيها لمدّة 5 دقائق ثم أزيليها.

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وصفة للتخلّص من احمرار اليدين:

البطاطس لتنعيم اليدين



المكونات:

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حبة من البطاطس

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو.

طريقة الإستخدام:

اطهي البطاطا ثم اهرسيها جيداً، وأضيفي إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو للحصول على مزيج متجانس. ثم، ضعي هذا المزيج على يديك واتركيه 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء جيداً.



وصفة لتعطير اليدين:

يُساعد معجون الأسنان في إزالة الروائح القوية عن اليدين



المكونات:

ملعقة كبيرة من معجون أسنان

طريقة الإستخدام:

دلّكي يديك بمعجون الأسنان للتخلّص من الروائح القوية مثل السمك والثوم.



وصفة لتغذية يديك وتقوية الأظافر:

وصفات طبيعية لتقوية الأظافر وتنعيم اليدين

المكونات:

10 سنتلترات من زيت الخروع

10 سنتلترات من زيت الزيتون

عصير ليمونة حامضة

طريقة الإستخدام:

دفّئي قليلاً زيت الخروع وزيت الزيتون ثم أضيفي عصير الليمونة. اسكبي المزيج في وعاء. ثم، انقعي يديك وأظافرك لمدّة تتراوح بين 10 و15 دقيقة، مع تدلّكيهما جيداً كي تسمحي لخصائص هذه المواد بالنفاذ إلى عمق البشرة.

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