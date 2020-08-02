أقنعة فعّالة من القهوة لتنظيف البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تحتوي القهوة على الكثير من مضادات الأكسدة التي تنشّط الدورة الدموية بالبشرة، وبالتالي تعتبر عاملًا قويًّا لـ تقشير الوجه، والتخلص من الجلد الميت، والرؤوس السوداء.

واستخدام القهوة مع المواد الطبيعية الأخرى المرطبة كالزبادي، وزيت الزيتون، يجعل بشرتكِ نضرة وصحية، وخالية من الشوائب.



ماسك القهوة وزيت الزيتون

ماسك القهوة وزيت الزيتون



- ملعقة من حبوب القهوة المطحونة الخام

- ملعقة صغيرة زيت زيتون



تحضير الماسك



اخلطي زيت الزيتون مع القهوة.

ضعي الخليط على بشرتكِ مع الفرك بلطف بحركة دائرية.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة واحدة لـ تنظيف بشرتكِ أولًا بأول.



ماسك القهوة وماء الورد

ماسك القهوة وماء الورد



- ملعقة من حبوب القهوة المطحونة الخام

- 2 ملعقة صغيرة ماء ورد



تحضير الماسك



اخلطي القهوة مع ماء الورد.

وزعي الماسك على بشرتكِ واتركيه لمدة 10 دقائق.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر.

كرري الماسك مرة واحدة لتنظيف بشرتكِ أولًا بأول.

Advertisements

تابعي المزيد :قناع الخميرة لشد البشرة بمفعول البوتكس



ماسك القهوة وزيت اللوز

ماسك القهوة وزيت اللوز



- ملعقة كبيرة من حبوب القهوة الخام

- ملعقة صغرة زيت اللوز الحلو

- نصف ملعقة صغيرة عسل



اخلطي العسل وزيت اللوز مع القهوة جيدًا.

ابدئي بتوزيع الخليط على بشرتكِ واتركيه لمدة نصف ساعة.

اغسلي وجهكِ بعدها بالماء الفاتر، وكرري الماسك مرة كل أسبوع لتنظيف البشرة.



ماسك القهوة مع زبدة الشيا

ماسك القهوة مع زبدة الشيا



- 2 ملعقة كبيرة قهوة خام

- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

- ملعقة صغيرة حليب



ضعي زبدة الشيا مع الحليب داخل المايكروويف لمدة 10 ثوانٍ.

أضيفي القهوة لزبدة الشيا والحليب حتى تصبح خليطًا متجانسًا، ووزعيه على بشرتكِ مع الفرك بحركات نصف دائرية لعمل تقشير للوجه.

اتركي الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة.

اشطفي وجهكِ بعدها بالماء الدافئ، ثم البارد.

كرري الخليط مرة أسبوعيًّا للحصول على بشرة ناعمة ونظيفة.

تابعي المزيد : ماسك الشوفان لتنظيف البشرة الحساسة