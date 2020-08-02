زيت جوز الهند لبشرة الوجه والجسم... أبرز الفوائد والاستخدامات

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 2 أغسطس 2020 04:42 مساءً - نظراً الى فوائده الكثيرة لصحة البشرة، يغني زيت جوز الهند المرأة عن أفضل منتجات العناية بالبشرة باهظة الثمن، فهو في الواقع مكون الجمال المعجزة الذي يحوّل البشرة من باهتة ومملة الى بشرة نضرة ومشرقة ومفعمة بالحياة. وفي هذا المقال، نرصد لك أبرز فوائد زيت جوز الهند لبشرة الوجه والجسم، وكيفية استخدامه، فهو كل ما تحتاج له بشرتك لتبقى صحية ونظيفة وخالية من الشوائب.



أبرز فوائد زيت جوز الهند

فوائد زيت جوز الهند



بشكل عام، تساعد الزيوت الطبيعية حاجز الدهون في البشرة بالاحتفاظ بالرطوبة. وزيت جوز الهند على وجه الخصوص، هو زيت نباتي غير عطري مليء بالأحماض الدهنية، مثل حمض اللينوليك وحمض اللوريك، مما يجعله ذات خصائص مضادة للبكتيريا ومرطبة للبشرة.

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زيت جوزالهند لترطيب بشرة الجسم

زيت جوزالهند لترطيب بشرة الجسم



يعدّ زيت جوز الهند أفضل زيت طبيعي لترطيب بشرة الجسم، وذلك بفضل غناه بالأحماض الدهنية. لكن لتعزيز فاعليته، رطبي جسمك في البداية بكريم الترطيب خاصتك، ومن ثم ضعي زيت جوز الهند على كامل جسمك، فهذه الخطوة تجعلك تنعمين ببشرة ناعمة وحريرية كبشرة الأطفال.

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زيت جوز الهند لعلاج حب الشباب

زيت جوز الهند لعلاج حب الشباب



يعد زيت جوز الهند علاجاً فاعلاً للبشرة المعرضة لحب الشباب، بفضل احتوائه على مستويات عالية من حمض اللينوليك المهدئ للبشرة، وهو المكون الذي يفتقده هذا النوع من البشرة. كذلك، يحتوي على حمض اللوريك الذي يعمل كمضاد للميكروبات، ويقلل من مستويات البكتيريا المسببة لظهور حب الشباب والتهابات البشرة.



أفضل استخدامات زيت جوز الهند للبشرة

استخدامات زيت جوز الهند للبشرة



- يعمل كمطهر ومنظف للبشرة: يعد زيت جوز الهند فعالاً جداً في تنظيف وتطهير البشرة. وإذا كنت ترغبين في تنظيف مزدوج للوجه، قومي أولاً بتنظيف بشرة وجهك باستخدام قطعة من القطن مغمسة بزيت جوز الهند، بعدها اغسلي وجهك بواسطة غسول للوجه ذي تركيبة لطيفة. واحرصي من ثم على تشطيف وجهك بالماء الدافئ لمدة 30 ثانية.



- يعمل كمزيل للمكياج: يتغلغل زيت جوز الهند داخل البشرة لينظفها في الأعماق من كافة آثار المكياج . بإمكانك استخدامه كمزيل للمكياج الوجه والعينين على حد سواء، وهو فعال جداً في إزالة مستحضرات المكياج المقاومة بالماء. ضعي زيت جوز الهند على قطعة قطنية وامسحي بها وجهك جيداً.

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