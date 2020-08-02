آخرهن مي فاروق.. نجمات خسرن أوزانهن: رجيم وأدوية حرق وعمليات

علاقات و مجتمع

بين الحين والآخر تفاجئ النجمات جمهورهن بفقدان الوزن، وكانت آخرهن المطربة مي فاروق، والتي فقدت حوالي 30 كيلو جراما من وزنها، وذلك بعد إجراء عملية جراحية.

وقالت مي فاورق، خلال حوارها مع الإعلامية منى الشاذلي، ببرنامج "معكم"، والمذاع على فضائية "سي بي سي"، إنها فكرت في هذا الأمر منذ 6 سنوات، وجربت اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة ولكنها فشلت، موضحة أنها قررت إجراء العملية: "في البداية كان الأمر متعب، ولكنني تأقلمت مع الوضع، ووصلت إلى الوزن الذي أريده وفقدت 30 كيلو من وزني".

ولم تكن "مى" وحدها التي فقدت وزنا كبيرا، حيث سبقها عدد من النجمات أبرزهن:

ديانا كرزون

كانت التجربة الأشهر هي تجربة النجمة الأردنية ديانا كرازون، والتي تظل حديث جمهورها دائماً، حيث خاضت محاولات عدة لإنقاص الوزن في وقت قياسي بعد فشل عملية ربط المعدة مرتين، وقررت اتباع رجيم الماء وقد نقص وزنها 35 كجم.

وعد البحري

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كشفت الفنانة السورية وعد البحري، عن خضوعها لعملية تكميم معدة، في محاولة منها لإنقاص وزنها، وأطلت على جمهورها من خلال فيديو صوّرته بالمستشفى، وقالت: "تعرضت لمشاكل صحية كتيرة، وأعتقد ده الوقت إني آخد قرار وأغير مسار حياتي، ثانيا عشان الفن أبقى بكامل لياقتي وأناقتي، بشكركم إنكم سألتوا عليا".

وعن معاناتها مع السمنة قالت "وعد": "عايزة أفهمكم، الواحد بيبقى عارف إنه تخين وتعبان، محدش بيحب يبقى تخين، وكتير ناس بتعدي بده، السمنة جرحتني وناس كتير جرحتني حتى في الوسط الفني، بيشوفوا إن واحدة تخنت خلاص، لأ أنا منتهتش فنيا إنتوا اللي عايزين كده، ناس حقودة وناس كتير كانت بتنتفدني على السمنة".

سمية الخشاب

أما الفنانة سمية الخشاب فحرصت هي الأخرى على خسارة وزنها، وذلك بعد أن ظهرت بوزن زائد خلال مسلسل "يا انا يا انتي"، وذلك بعد تناول أدوية تسببت في ذلك، إلا أنها أكدت خلال ظهورها في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، أن إصرارها على فقدان الوزن أوصلها لوزن مثالي وأصبحت مثل عارضات الأزياء حيث وصل وزنها إلى 59 كجم في بعض الأحيان.

ليلى علوي

وبعد ظهورها في أكثر من عمل بوزن زائد خلال السنوات الماضية، فاجئت ليلى علوي، جمهورها بفقدان كيلوجرامات كثيرة من وزنها، وهو ما دفع الجمهور للحديث عن إجرائها عمليات جراحية إلا أنها نفت ذلك، مؤكدة أنها اتبعت نظاما غذائيا ساعدها على التخلص من وزنها الزائد، وذلك خلال حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي، في برنامج "بوضوح" على قناة "الحياة".

مها أحمد

ومن بين النجمات اللاتي اعتاد الجمهور على مشاهدتهن بوزن زائد، الفنانة مها أحمد، والتي فاجئت الجمهور بخسارة وزن كبير، وتحدثت مرارا وتكرارا عن الحمية الغذائية التي اتبعتها فظهرت ضيفة على برنامج "قهوة أشرف"، الذي قدمه الفنان أشرف عبدالباقي، على قناة "الحياة"، وكشفت عن الطريقة التي خسرت بها وزنها الزائد، موضحة أنها ليست ضد إجراء عمليات التجميل، لكن عليها التأكد من نسبة نجاحها.

وقالت "مها": "طول عمري بعمل ريجيم، حصلي حاجة كنت هعمل برنامج واتأخر أوي، وبعدين قالوا هنستأنف قلت ليه لأ أعمل دايت، وأخدت أدوية حرق قوية جدًا ومتعبة جدًا ومرهقة، مش أي حد ياخدها، مبرضاش أقول اسمها عشان مضرش حد، حرمت نفسي من كل حاجة، وجالي أنيميا حادة ودخلت المستشفى، ونقلولي دم، وغلطة عمري إني رحت مع السقا الجيم، وبعدين عملت بالونة المعدة".

ميادة الحناوي

وفاجئت النجمة السورية ميادة الحناوي، الجميع بإطلالتها المميزة بعدما خسرت الكثير من وزنها الزائد، وذلك بعد أن ظهرت في برنامج "العاشرة مساء" الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، برشاقة ملفتة خطفت بها الأنظار، وانقسمت تعليقات الجمهور بين من اعتبر أنها بدت أصغر سناً مع قصة الشعر القصيرة، في حين رأى العديد من المشاهدين أن نحافة وجهها أعطاها سنا أكبر.