هجوم على يوسف الشريف بسبب زوجته: "عامل نفسك شيخ".. ومدافعون: صورة محترمة

علاقات و مجتمع

بصورة مع زوجته في حديقة منزلهما وكلمات بسيطة، هنأ الفنان يوسف الشريف، متابعيه بعيد الأضحى المبارك، لكن الصورة أثارت بعض الهجوم عليه.

"عيد سعيد عليكم وكل سنة وأنتم طيبين"، هكذا علق "الشريف" على صورته التي نشرها مع زوجته عبر حسابه الرسمي على فيس بوك، وظهرت زوجته إنجي علاء، وهي مرتدية بنطلون جينز وبلوزة "كت".

وتفاعل متابعو "الشريف" من خلال التعليق على صورته، لكن جاءت بعض التعليقات مسيئة، بسبب ملابس زوجته التي رأى البعض أنها لا تتناسب مع أفكاره، خاصة بعدما كشف عن رفضه لملامسة النساء في أعماله الفنية.

Advertisements

وجاء من بين التعليقات: "سايب مراتك من غير حجاب، ومنزل صورتها على الفيسبوك ودراعها مكشوف ... وقاعد تقول مبسلمش على ممثلات"، "أستغفر الله العظيم.. يا أخي سايب زوجتك من غير حجاب.. وكمان مصورها بدراعتها كده"، "إزاي تنزل صورة لمراتك وهي ... كده، وعامل نفسك شيخ".

بينما دافع البعض عن صورته: "أنا مش فاهمة انتم مالكم بمراته وطريقة تفكيره يا ناس"، "دعوا الخلق للخالق"، "صورة محترمة".

ويذكر أن الفنان يوسف الشريف، شارك في موسم رمضان 2020، بمسلسل النهاية، وشاركه في البطولة ناهد السباعي عمرو عبدالجليل وأحمد وفيق.