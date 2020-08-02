تشبه المادة الكاوية.. كيف تسببت صبغة الشعر في مصرع فتاة بسوهاج؟

صحة

آلام في البطن مصحوبة بقيء مستمر، أعراض عانت منها فتاة تناولت صبغة الشعر عن طريق الخطأ، وحينما وصلت "فايزة" إلى المستشفى المركزي في سوهاج، لفظت أنفاسها الأخيرة.

"فايزة" ابنة الـ16 عامًا، هي ضحية صبغة الشعر، إذ تناولتها عن طريق الخطأ، بحسب حديث أسرتها لضباط مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، ولم تتهم الأسرة أحدا بالتسبب في ذلك.

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ومن جانبه، أوضح الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، أن صبغة الشعر تحتوي على مواد كيميائية أبرزها مادة الأمونيا، وهي المادة المسؤولة عن تغير لون الشعر الطبيعي.

وذكر "الناظر" في حديثه لـ"هن"، أن صبغة الشعر لها آثار سلبية على الجلد مثل الالتهابات والحساسية الشديدة والحكة، وربما يصل الأمر إلى تورم العين، لذلك يعتبر تناولها مميتا، لدخولها الجسم بصفة مباشرة.

وقال استشاري الأمراض الجلدية، إن تناول صبغة الشعر يعادل تناول المادة الكاوية الحارقة، والتي تحدث تسمما شديدا بالجسم وبالتالي الوفاة بسبب النزيف الداخلي.

وشدد "الناظر" على ضرورة الانتباه لخطر هذه المواد، إذ أن آثارها تظهر مابين نصف ساعة إلى ساعة، ويمكن أيضًا إسعافها بشكل سريع من خلال مراكز السموم.