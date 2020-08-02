8 مشاكل صحية خطيرة تخبرك بها أنفاسك.. انتبه إليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

انبعاث الرائحة الكريهة من الفم، ليست بالضرورة أن تعني دائما قلة النظافة، لكن قد تكون عرضا لمرض أو مشكلة صحية خطيرة، وفق ما أورد موقع "brightside" الأمريكي.

ويمكن لرائحة أنفاسك أن تخبرك بالكثير عن المشاكل الصحية المختلفة التي قد تكون لديك، وهي كالتالي:

1- التهاب اللثة - رائحة الأسنان المتعفنة:

إذا كان لديك أسنان متعفنة، فسوف يخبرك أنفاسك بالتأكيد أن هناك خطأ ما، وإذا كان هذا هو الحال، فمن الضروري تحديد موعد مع طبيب الأسنان، حيث إن التهاب اللثة هما حالتين مرتبطتين بالأسنان المتعفنة والروائح الكريهة من فمك.

2- أمراض الجهاز التنفسي - رائحة النفتال:

قد تسبب الحساسية أو أي أمراض تنفسية أخرى، مثل نزلات البرد الشائعة أو حالات الأنفلونزا، رائحة الفم الكريهة، ما يجعل من السهل عليك فهم المشكلة الكامنة ورائها، حيث إن البكتيريا التي تدخل فمك تصبح سبب الرائحة الكريهة.

3- سرطان الرئة - الرائحة المتعفنة:

من المعروف أن سرطان الرئة، ينتج رائحة معينة في التنفس، وغالبا توصف بأنها رائحة متعفنة، لذا، إذا تغير أنفاسك إلى رائحة شيء فاسد بالتأكيد، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب.

4- الفشل الكلوي - رائحة مريبة:

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إذا كانت لديك رائحة "مريبة" عند الزفير، فقد يعني ذلك أنك تعاني من فشل كلوي، لذا من الأفضل الذهاب للطبيب .

5-فشل الكبد - رائحة متعفنة:

تعني الرائحة التي تشبه العفن أن كبدك لا يعمل بشكل جيد، من الأعراض الأخرى لهذه الحالة اصفرار بشرتك وبياض عينيك، إذا لاحظت ذلك، فحدد موعدا مع الطبيب.

6- عدم تحمل اللاكتوز - رائحة الحليب الحامض:

رائحة الحليب الحامض هي بالتأكيد علامة على عدم تحمل اللاكتوز، ما يعني أن جسمك لا يستطيع تكسير البروتين في الحليب، وسيكون هناك الكثير من الأعراض الأخرى مثل الإسهال والتشنجات.

7- حصوات اللوزتين - رائحة حفاضات قذرة:

حصوات اللوزتين حالة أخرى مرتبطة برائحة الفم الكريهة، حيث يصف المرضى هذه الرائحة بأنها رائحة "حفاضات قذرة"، وتتراكم حصوات اللوزتين في الحلق وإحدى الطرق لعلاج هذه الحالة هي زيارة الطبيب، سيستخدم أدوات طبية خاصة للتخلص من الكالسيوم والبكتيريا المتراكمة على اللوزتين.

8- سرطان المعدة - رائحة طعم معدني:

الطعم المعدني في فمك هو علامة نموذجية على حالة خطيرة وهي سرطان المعدة في مراحل متقدمة، ومع ذلك، يجب ملاحظة أنه في بعض الأحيان يمكن أن تعطي بعض الأدوية نفس رائحة الفم الكريهة.